El zaguero central habló de la deuda que Los Andes mantiene con el plantel y le pidió un "esfuerzo" a los dirigentes en este momento. "Solo reclamamos lo que firmamos", dijo.

El defensor de Los Andes Sebastián Valdez dio detalles del presente que vive el plantel del Milrayitas en medio de la pandemia del Coronavirus y remarcó que, tras apenas haber cobrado un parte de enero en lo que va del año, necesitan una "repuesta" de los dirigentes para resolver este conflicto. "Necesitamos cobrar nuestros salarios", pidió, firme y contundente.

En diálogo con Diario La Unión, el zaguero central del Milrayitas aseguró que lo último que les abonaron fue un 40% del salario de enero y señaló que, frente a este panorama, "se hace muy complicado" sobrellevar este parate en el fútbol "cuando acarreas problemas económicos".

Sus palabras son firmes, contundentes, y tienen un objetivo concreto: cobrar los meses adeudados. Y al respecto, fue muy claro. "No le estamos robando a nadie, lo que reclamamos es algo que firmamos, lo que está en un contrato y nos corresponde. Por eso necesitamos una respuesta y cobrar nuestro salario. Si bien somos conscientes de la realidad del club, queremos un esfuerzo de los dirigentes para que podamos pasar esto de la mejor manera posible", remarcó Valdez.

El defensor surgido de las Inferiores del Milrayitas no ocultó sus sensaciones en medio de este momento, señaló que "como cualquier trabajador" necesitan "cobrar" sus salarios y afirmó que, a pesar de este conflicto, no tuvo ningún contacto hasta el momento con los dirigentes del club. Y resaltó: "Todo esto se hace muy difícil, y mucho más si no sabemos cuándo se volverá a la actividad. Por eso, como plantel, necesitamos cobrar".

Valdez también detalló cómo fueron los pagos desde el inicio de la temporada hasta fines de diciembre y remarcó: "Capaz no cobrábamos el mes completo y había algunos desfasajes, pero nos estaban cumpliendo y nosotros lo entendíamos porque el club acarreaba una importante crisis económica. El gran problema surgió cuando apareció el tema de la pandemia y este año prácticamente no cobramos nada".