La vida de Batistuta, contada en una película.

“El número nueve” es una película que repasa la enorme carrera del goleador argentino en su paso por los clubes de Italia y la Selección Argentina y en su trayectoria fuera de las canchas.

Gabriel Batistuta fue una de las grandes figuras del fútbol mundial entre los 90 y los principios del 2000. En Italia es adorado a la par que en Argentina pero allí decidieron hacer de su historia una película: “El número nueve”.

El documental que recorre distintos aspectos de su vida como futbolista y también fuera de las canchas fue presentado en Roma con la participación del Bati que, pese a estar recientemente operado, contó sus sensaciones en una conferencia de prensa.

Siempre dueño de un perfil bajo pese a la enorme trayectoria que supo cosechar en sus años de futbolista, el nacido en Reconquista contó: “El fútbol es emoción y me alegró haber transmitido emociones a quienes vieron los partidos. Hasta ahora siempre he estado un poco en las sombras, pero quería decir quién era y qué soy”.

Bati fue operado de uno de sus tobillos hace pocas semanas pero ello no lo privó de estar presente en el lanzamiento de la película y hablar de su carrera. “Nadie ve lo que hay detrás de un futbolista: el poco tiempo para la familia, las lesiones y las peores cosas no se tienen en cuenta. También quería contarme sobre todos los jugadores que fueron menos afortunados que yo y que no lo lograron. Para mí, ver mi imagen aún allí después de 20 años es una fuente de gran orgullo y estoy muy feliz de haber dejado algo”, expresó.

Y siguiendo esta línea, agregó: “Supongo que siempre he sido un hombre simple, nadie me había visto como una estrella al nivel de Messi, Cristiano o Maradona. No siempre he sabido jugar, tuve que aprender. Soy una persona normal”.