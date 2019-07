El uruguayo Fernández y Orsini están a un paso de incorporarse a Lanús, mientras que lo de Auzqui también es factible. Caído Albertengo, van a la búsqueda de otro centrodelantero.

Mientras se prepara para su tercer partido de pretemporada, Lanús sigue moviéndose en el mercado de pases de cara a la próxima temporada de la Superliga Argentina de Fútbol.

Son tres los refuerzos hasta el momento: el arquero Agustín Rossi, el lateral derecho Luciano Abecasis y el marcador central Ezequiel Muñoz. Y otros tantos están al caer en corto tiempo. Se trata de los volantes Carlos Auzqui y Leonardo Fernández y el delantero Nicolás Orsini.

En el caso de Auzqui, fue ofrecido por su representante a Lanús. Y como el técnico Luis Zubeldía dio el OK, avanzan en las negociaciones, lo mismo con el juvenil oriental Fernández, ex Fénix de Uruguay y que Tigres de México negociará. Orsini, en tanto, tuvo una muy buena temporada en Sarmiento, donde anotó 10 goles y conformó una gran dupla con Nicolás Miracco, que aportó también una decena, pero no alcanzaron para el ascenso.

El que se quedaría en el plantel es el lateral derecho Leonel Di Plácido. El jugador desechó ir a Monarcas Morelia, de México, por esperar la oferta del Besiktas, de Turquía. No hubo más novedades y el futuro del ex All Boys parece estar ligado una temporada más con la Granate.

Por otra parte, la búsqueda del delantero resulta la figurita más difícil. El apuntado era Lucas Albertengo, pero Independiente lo cedió a préstamo a Newell’s por un año con opción. El que dejará Lanús es el arquero de la Reserva Alan González (hijo de Nacho, ex Racing), que se incorporará a San Miguel, equipo que milita en la Primera B Metropolitana.

En cuanto al amistoso de este sábado frente a Patronato de Paraná, se jugará por la mañana en Ezeiza, a puerta cerradas para público en general y la prensa.