El campeón olímpico Luis Scola pensaba retirarse del seleccionado argentino en los Juegos de Tokio 2020, pero la postergación provocada por la pandemia de Coronavirus obligó al jugador del Olimpia Milano, de Italia, a poner eso en serias dudas, lo que lo llevó a manifestar que en este momento no sabe si será parte de ellos, "porque ahora todo pasó a un segundo plano".

Scola cumplirá 40 años el próximo 30 de abril y los Juegos Olímpicos organizados por la capital japonesa tendrán lugar, en principio, el año próximo.

El porteño debía jugar este jueves con su equipo de Milán, una de las zonas más afectadas de Italia por la pandemia de coronavirus, en la ciudad española de Vitoria ante el local Baskonia, club en el que actuó por siete temporadas, entre 2000 y 2007, por lo que ese compromiso era muy especial para él y motivó que la prensa de la región le realizara una entrevista, aunque ese cotejo obviamente fue suspendido.

"Estoy bien, así como estamos todos en esta parte del mundo, y próximamente en todas partes del mundo. Cuando empezó toda esta historia de jugar a puertas cerradas, alguien me comentó el tema del partido contra el Baskonia, que era el 26 de marzo, pero no por no poder jugarse sino por el tema de que no iba a haber gente, y yo le dije que faltaba un montón para eso, y al final ni siquiera se terminó jugando", dijo Scola en la entrevista.