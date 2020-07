El máximo goleador de Lanús habló sobre la necesidad de los futbolistas de retornar los entrenamientos y remarcó: "Tengo 40 años y quiero terminar jugando"

El delantero de Lanús José Sand es una voz de peso dentro del mundo del fútbol y cuando habla, hace ruido. Ahora, en medio de la pandemia del Coronavirus y sin certezas de cuándo se volverá a jugar, marcó la cancha e hizo un pedido concreto. "Necesitamos entrenar", remarcó, claro y contundente, el goleador del Granate.

El correntino habló de las complicaciones que tendrán los futbolistas una vez que reinicia la actividad y aclaró que, si bien "hoy no se puede jugar" por la cantidad de casos que hay a diario el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), todos los jugadores necesita está nuevamente en un campo de juego.

"Por todo lo que está pasando en Capital y Provincia no se puede volver a jugar, pero nosotros necesitamos entrenar. Yo tengo 40 años y quiero terminar jugando. Hay que pensar en general y en todo el fútbol argentino", remarcó el "Pepe" en diálogo con el programa radial Closs Continental (AM 590).

En ese contexto, el máximo goleador de la historia del Granate también dio detalles sobre su estado físico luego de cuatro meses sin actividad y remarcó que se siente "bien" mientras continúa con su entrenamiento en su Corrientes natal.

"Físicamente estoy muy bien, tengo el entusiasmo de querer terminar bien mi carrera. Yo no paré nunca de entrenar. Me parece que lo hice aceptablemente en mi carrera, y quiero terminar en Lanús, por todo lo que me dio", resaltó.

Y sobre cómo se mentaliza para afrontar el último año de su carrera, algo que lo había anunciado previo a cerrar su renovación con el club sureño, remarcó: "Me gustaría disfrutar este último año, estar más tranquilo. Soy un tipo muy nervioso, más cuando termina el partido. No disfruto el antes ni el después. Si no hago goles siento que me falta algo".

Sand, que hace unos días cumplió 40 años, renovó su contrato con la institución hasta junio de 2021 con la idea de ponerle final a su exitosa carrera como futbolista en el club en el que más brilló, en donde es ídolo y dejará un recuerdo imborrable para siempre.