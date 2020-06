El delantero volvió a atacar a la dirigencia por la renovación de su contrato. Si no es anual, está dispuesto a tomar otros rumbos. "En Argentina sólo juego en Lanús", dijo el goleador.

A pocos días de vencerse la mayoría de los contratos de los jugadores del fútbol argentino, el tire y afloje entre la dirigencia de Lanús y José Sand no cesa. Ahora, el delantero amagó con retirarse del fútbol o irse al exterior si no le cumplen el pedido que solicitó.

"Es bravo negociar con el presidente (por Nicolás Russo). Ya estoy cansado. Hace seis años que me hace lo mismo, pero el amor que le tengo a Lanús sigue empujando para querer jugar. Estoy triste porque el respeto quedó de lado", dijo Sand en declaraciones a La Red.

Presidente y jugador tuvieron varios cruces, y no precisamente en estos últimos meses. ¿Qué quiere el correntino? Un renovación anual dada la incertidumbre que reina debido a la suspensión de los campeonatos por la pandemia del Coronavirus. "Yo quiero seguir, el tema es el contrato que se me termina el 30 de junio, me están ofreciendo seis meses pero yo quiero más porque no sé cuando va a volver el fútbol", afirmó tajante el futbolista.

"No entiendo lo de la renovación, siempre es el mismo problema, esto ya me colmó el vaso. Hace un mes y algo que no hablo con nadie", añadió Sand. Y agregó: "O renuevo por un año o me retiro o me voy al exterior, porque acá en Argentina sólo juego en Lanús".

Presión y más presión mete el delantero, que cuenta con el apoyo del cuerpo técnico y de sus compañeros para continuar y retirarse en el club con el que ganó cuatro títulos. Seguramente, las partes llegarán a buen puerto pero mientras, el Pepe metió el ultimátun.

También, el oriundo de Bella Vista se refirió a la actualidad del fútbol y el sistema de los torneos en el país en duros términos: "Veo muy mal al fútbol argentino, me da vergüenza, aprovecharon la pandemia para tapar todo. Los jugadores queremos un torneo competitivo. No entiendo que hacen los dirigentes con el formato de disputa de los campeonatos, no se puede jugar sin descensos, es una locura".