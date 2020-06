El secretario técnico de la AFA afirmó que la categoría debe completar las nueve fechas finales y que los ascensos queden determinados como marca el reglamento. También opinó sobre los tiempos en relación a la vuelta a los entrenamientos y la actividad oficial.

La AFA tomó la decisión de dar por finalizados los campeonatos, pero con el correr del tiempo, dirigentes, técnicos y jugadores creen que la medida se tomó de manera apresurada. Si bien se argumentó que los ascensos de categorías se iban a dirimir en la cancha y no a través de un escritorio, la posibilidad de reanudar los torneos resurgió.

Y en los últimos días, creció el rumor de que la Primera Nacional se pueda completar, dado que le restan únicamente nueve jornadas. La mayoría quiere que se termine la temporada y que todos tengan las posibilidades matemáticas de lograr un puesto clasificatorio.

Ante este panorama, Nicolás Russo, secretario técnico de AFA, habló sobre esta decisión: "En la Primera Nacional hay que jugar las fechas que faltan. Los dos primeros -de cada zona- , que jueguen la final (según estipula el reglamento); y que después se juegue el Reducido manifestó el dirigente. En el medio, tanto San Martín de Tucumán (recurrió al TAS) como Atlanta están reclamando el ascenso a la Liga de Fútbol Profesional.

Esto beneficiará a los equipos que no tienen, hasta la sexta fecha de la segunda rueda que fue donde se paró el torneo, asegurada su participación en el Reducido. También avisó que el fútbol argentino retomará "con suerte" su actividad en septiembre o en octubre como consecuencia de la pandemia de Coronavirus.

"El fútbol argentino volverá, con suerte, en septiembre o a principios de octubre. Los entrenamientos comenzarán a fines de julio o principios de agosto; y desde ahí, 45 días de pretemporada", manifestó Russo en diálogo con Radio La Red.

El titular de Lanús indicó que "hay algunos que tienen mucha ansiedad" por el regreso del fútbol, pero lo consideró "muy difícil" en lo inmediato. "Tal vez se pueda pensar que los partidos del ascenso se puedan jugar como preliminar de los encuentros de Primera División. La infraestructura del ascenso no es buena para casos como estos", señaló Russo.

"Algunos tienen mucha ansiedad para que vuelva el fútbol, pero es muy difícil que, por ahora, pueda volver. Está bien que (Andrés, presidente de Talleres de Córdoba) Fassi quiera empezar a entrenar. Pero no me parece correcto tratar de sacar ventajas en situaciones como éstas, considerando que la mayoría de los equipos no pueden entrenar", dijo Russo.

Por último, el dirigente de Lanús señaló que la reconstrucción de los clubes en materia económica demandará "dos años como mínimo", una vez superada la pandemia.