El presidente del Granate adelantó que esta semana se cerrará el protocolo y en los primeros días del mes próximo volverían las prácticas, al tiempo que para fines de septiembre está estipulado el reinicio de los campeonatos.

La mayoría de los países sudamericanos ya tienen un protocolo listo para los regresos a los torneos, mientras en Argentina todavía no hay fecha de vuelta a las prácticas. Por caso, en Brasil la pelota comenzó a rodar, aunque con manifestaciones de los hinchas.

Nicolás Russo, presidente de Lanús y Secretario Ejecutivo de la AFA, sostuvo que durante el transcurso de la semana "se cerrará el protocolo" y que "a fines de septiembre" se podrían estar reanudando los campeonatos. "Hay presiones y necesidades. En esta semana se cerrará el protocolo y salvo una catástrofe, el 5 o 10 de agosto se estaría arrancando a entrenar. Creo que a fin de septiembre podemos estar jugando", confió el dirigente.

Entre los regresos a los entrenamientos y el reinicio de la actividad futbolística no alcanzan los tiempos para satisfacer los parámetros que los preparadores físicos necesitan para poner a punto a los jugadores que requieren un trabajo especial y acorde para su actividad.

El dirigente encargado de comunicar los temas relacionados con la AFA dijo que no se sabe cómo se jugará el próximo torneo, que podría "dividirse en zonas", como ya salió a la luz en varios programas deportivos. "Habrá que ver cómo se juega el próximo torneo y si dividimos en algunas zonas. (Futbolistas Argentinos) Agremiados ya sabe que se puede extender hasta los últimos días de diciembre. La idea es también jugar la Copa Argentina", destacó Russo en el programa De una con Niembro.

Al momento de la suspensión de los campeonatos, apenas se disputaron nueve partidos de la Copa Argentina (no habían debutado ninguno de los considerados "grandes") y no se había completado la primera fecha de la Copa de la Superliga (River no se presentó al partido contra Atlético Tucumán y estaba postergado Defensa y Justicia-Estudiantes).

También, Russo aclaró cual es la idea que maneja desde Luque la casa madre del fútbol sudamericano: "Conmebol intentará arrancar cuando estemos los 10 países disponibles. Creemos que arrancarán los últimos días de septiembre o primeros días de octubre".

Por otra parte, se refirió a Lanús, en carácter de máximo dirigente de la institución: "Los 12 jugadores que más cobran y (Luis) Zubeldía decidieron bajarse el salario por algunos meses por voluntad propia. Mostraron un gran sentido de pertenencia por el club".

Y respecto de la continuidad de José Sand, sostuvo: "Estamos hablando permanentemente con (Juan Cruz) Oller. Soy optimista por Sand. Él tiene ganas de seguir en el club. Nosotros le ofrecimos seis meses más y veremos como se resuelve todo".