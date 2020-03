El "1" fue contundente con el referí tras la derrota con Argentinos. "Estaría bueno que hubiera sido parejo para los dos lados”, se quejó el arquero del Granate.

El arquero de Lanús Agustín Rossi terminó molesto por la derrota de su equipo a manos de Argentinos y el arbitraje de Hernán Mastrángelo, que reemplazó a Nicolás Lamolina.

“Todo raro, el gol de ellos llega por un corner que no es, pero nosotros también vinimos con la obligación de jugar este partido que creo nadie quería. Pero después encontrarse con un arbitraje, no sé si malo, pero que tampoco deja contentos a ninguno de los dos equipos. Pero ellos se quedaron con la victoria y eso nos da bronca”, analizó el “1”

Lo cierto es que Lanús perdió protagonismo, a tal punto que consiguió un triunfo (2 de febrero a Godoy Cruz por 2-0) en las últimas ocho fechas. Después se registraron tres empates y cuatro derrotas. Y es la segunda caída en la Fortaleza en la temporada.

“No sé si regularidad o no. Venimos haciendo buenos partidos, pero quizá nos está faltando convertir y que nos conviertan menos. Era un partido que lo teníamos que ganar, difícil también. Los dos terminamos con una diferencia de tres puntos en el campeonato, con un partido también medio feo allá de nuestro lado, pero creo que hicimos un buen partido. Ellos no patearon al arco y se encuentran con el gol en un corner que no es. Duele perder de esta manera y que te traten de esta manera dentro de la cancha, acotó Rossi.

En ese sentido, apuntó contra la figura del árbitro, que sacó 14 tarjetas (seis amarillas para jugadores de Lanús, siete para los de Argentinos y la roja a Fernando Belluschi en el final). “Mac Allister mete una patada para amarilla, otro planchazo capaz para roja y Belluschi por una jugada dudosa que creo no ve, lo termina echando. Estaría bueno que hubiera sido parejo para los dos lados”, se quejó el arquero, una de las principales figuras del equipo de Luis Zubeldía.

Consultado por si estaba en desacuerdo por los diálogos o fallos del referí, Rossi acotó: “Por todo el general, fue un partido que, más allá de jugar contra ellos (por el rival) se nos puso un poco inclinada la cancha de ese lado. No me gusta hablar bastante del arbitraje, pero cuando se equivocan me gustaría que lo reconozcan"