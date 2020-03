El arquero, de gran temporada en el Granate, volverá a Boca en caso de que llegue una oferta tentadora por Esteban Andrada, aunque está de por medio la incertidumbre por la continuidad de los torneos, entre ellos la Copa Libertadores, el máximo objetivo Xeneize.

El arco de Lanús está en muy buenas manos. Agustín Rossi fue clave en esta campaña del equipo de Luis Zubeldía, con picos altos a lo largo de la Superliga Argentina de Fútbol y asegurando la clasificación de su equipo en la Copa Sudamericana en la altura de Quito.

Bicampeón con el Boca de Guillermo Barros Schelotto, nunca terminó de entrar del todo en el paladar del hincha Xeneize, aunque tuvo un gran desempeño en la primera final de la Copa Libertadores 2018 ante River. Se fue a préstamo a Antofagasta de Chile, pero no duró mucho, ya que una discusión con el entrenador terminó con su aventura trasandina.

Antes del inicio de la actual Superliga que se llevó Boca en un final infartante, estuvo a un paso de ser refuerzo de Banfield. Pero...a último momento cambió de idea y fichó con Lanús. Este receso futbolistico por la pandemia del Coronavirus pone en riesgo su continuidad en Lanús, club con el que finaliza su vínculo en junio de este año. Como dato importante, Boca lo cedió a préstamo sin cargo y sin opción de compra.

"Me incliné por Lanús porque es una decisión a futuro. Elegí a Lanús por encima de Banfield más que nada por la vidriera internacional, no es una cuestión solamente económica. Me pareció que era la mejor opción", revelaba Rossi por aquél entonces.

Habrá que ver si sigue la Copa de la Superliga (seguro que no) y en este caso determinar si los clubes tienen la oportunidad de seguir contando con esos jugadores a los que se le vence el contrato mediante un acercamiento con Futbolsitas Argentinos Agremiados (FAA).

Rossi es seguido de cerca por Boca, club dueño de su pase, porque Esteban Andrada (ex Lanús) podría emigrar en los próximos mercados de pases si es que el club interesado paga la cláusula de rescisión que asciende a U$S25 millones. En el club que preside Jorge Ameal, pero que maneja Juan Román Riquelme en todo lo que tenga relación con el fútbol, también es incierto el futuro de Marcos Díaz si es que se va Sabandija. ¿Saldrán a buscar un arquero de renombre? Tal vez sea Rossi y la chance del juvenil Manuel Roffo, titular en la Reserva y con amplio recorrido en las selecciones juveniles argentinas.

En Lanús están más que conformes con Rossi, pero en caso de que este retorne a Boca tendrá solo a Juan Pablo Cozzani -aún no debutó en Primera- del Sub-23 de Fernando Batista, ya que Guillermo Sara no es prioridad para el entrenador Luis Zubeldía. Problema de fondo, o mejor dicho de arco, a resolver en el corto tiempo.