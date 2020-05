Boca, dueño de su pase, recibió una suculenta oferta del fútbol de Italia por el arquero a préstamo en el Granate. En junio se termina su contrato y en el Xeneize apuntan a hacer un negocio.

El particular contexto que atraviesa el fútbol a nivel mundial y, en particular, en la Argentina, hace que el mercado de pases ya no tenga una fecha específica. La posibilidad de que muchos jugadores dejen el ámbito local por problemas contractuales o de rearmado de torneos es concreta y pronto comenzarán a aparecer ofertas como la que recibió Boca por el arquero de Lanús.

Agustín Rossi, a préstamos en el Granate por una temporada, llega en junio al final de su contrato y debería definir su futuro: seguir en Lanús, regresar al Xeneize o esperar una oferta. Esto último es lo que ocurrió en las últimas horas.

El Udinese, elenco del Calcio Italiano, le hizo saber a Boca su interés por contar con el arquero de 24 años y acercó una oferta de 6 millones de euros por su pase. En principio, los dirigentes del Azul y Oro descartaron la propuesta por ser menor a la cláusula de rescisión de 10 millones que tiene actualmente el futbolista aunque se mantienen a la espera de una mejora. Además, esperan que en los próximos días se sumen interesados por el “1” Granate.

Udinese puso los ojos sobre Rossi debido a que el argentino Juan Musso, el arquero titular del equipo, es pretendido por varios clubes, entre ellos el Inter, según informó días atrás la Gazzetta dello Sport.

En este contexto, se hace difícil la continuidad de Rossi en el Sur. Como agregado, Esteban Andrada (titular de Boca) también planea pasar al fútbol europeo por lo que, llegado el caso, el regreso del “1” serviría para cubrir el puesto o darle competencia a Marcos Díaz (hoy suplente).