El Millonario dejó escapar la chance para ser puntero en la Superliga y el Canalla, con un planteó muy inteligente, se llevó tres puntos de oro del Monumental.

En el Monumental, River no pudo romper el cerrojo defensivo que le propuso Central, que no ganaba en Núñez desde 1997, y lo pagó muy caro: perdió por 1-0 ante un estadio repleto y dejó pasar una chance para subirse a la cima de la Superliga. Gamba, en el inicio del segundo tiempo, anotó el único gol del partido.

River monopolizó la tenencia de balón desde el comienzo y fue el dueño de las acciones, pero le costó encontrar espacios para gravitar en los metros finales. Le faltó fineza en el último toque, más allá de la buena circulación que caracteriza al equipo de Gallardo y de contar con algunas situaciones durante el primer tiempo.

Central, en cambio, se mostró siempre consciente de la superioridad que exhibía en nombres y sistema el Millonario y todo el partido lo jugó muy concentrado, con la premisa de estar ordenado defensivamente, sin darle espacios al local, y esperar algunas contra para lastimar.

Y esa receta le dio resultado al equipo de Cocca. En el inicio del complemento, y tras un error de Martínez Quarta en la salida, Gamba quedó mano a mano con Armani y no dudó: remate con precisión ante la salida del 1 millonario y puso el 1-0 para enmudecer un Monumental repleto de hinchas.

El equipo de Gallardo sintió el golpe, es algo que no esperaba por lo que había sido el trámite del encuentro, y por eso le costó reaccionar, lo que obligó a Gallardo a meter tres cambios seguidos (primero Quinteros y luego Scocco y Pratto). Y si bien con el correr de los minutos, tomó el protagonismo de las acciones y fue con todo en busca del empate, no le alcanzó para rescatar, al menos, un equipo.

La resistencia de Central no dejó espacios a dudas y contrarrestó la embestida del local hasta el pitazo final de Echenique. Por eso, con justicia, se llevó tres puntos valiosos para prolongar su racha positiva y alejarse de la zona roja del descenso.

RIVER 0

1| Franco Armani 5

29| Gonzalo Montiel 5

28| L. Martínez Quarta 4

22| Javier Pinola 6

20| Milton Casco 5

24| Enzo Pérez 6

26| Ignacio Fernández 5

15| Exequiel Palacios 6

11| Nicolás De La Cruz 5

7| Matías Suárez 5

19| Rafael Borré 4

CENTRAL 1

1| Jeremías Ledesma 7

4| Nahuel Molina 7

14| Diego Novaretti 6

6| Miguel Barbieri 8

33| Emanuel Brítez 5

5| Leonardo Gil 6

21| Fabián Rinaudo 7

25| Pedro Ojeda 6

12| Ciro Rius 6

9| Claudio Riano 6

28| Lucas Gamba 7

Gol ST: 1m Gamba (C). Cambios ST: 13m Quinteros por De La Cruz (R), 22m Ribas por Riaño (C), Scocco por Suárez (R) y Pratto por Borré (R), 27m Colazzo por Gil (C), 35m Pereyra por Gamba (C). Amarillas: Martínez Quarta, Palacios (R); Brítez, Barbieri, Rinaudo (C). Roja: no hubo. Árbitro: F. Echenique. Estadio: Monumental.