Ni el bravo Estudiantes pudo con el Millonario, que se llevó el triunfo por 2-0 de La Plata con goles de Rafael Borré y Matías Suárez. A dos fechas del final, mantuvo la diferencia de tres puntos sobre Boca. El objetivo de Marcelo Gallardo y el plantel, cada vez más cerca.

"Tremenda personalidad". Así definió el Muñeco la puesta en escena de su equipo. Porque el Pincha le propuso un partido físico, de roce y mucha dinámica. Ese arranque de River a pura presión se vio frenado por el buen trabajo de los volantes locales. Estudiantes levantó y pasó a dominar en pocos minutos. Estévez fue el jugador que más inquietó y metió un remate de larga distancia que pegó en el ángulo izquierdo del arco de Armani. Previo a ello, Borré lo tuvo de cabeza pero la pelota cruzó todo el arco de Andújar.

Pero enseguida el delantero tuvo su desquite. Suárez saltó con Fuentes, que cabeceó habilitando a Borré, el colombiano alcanzó a tocar apareado por Mura, que trastabilló y en su último intento no pudo evitar que el balón traspusiera la línea de sentencia.

Con la ventaja el Millonario se soltó. Si bien no tenía el control absoluto, cada pelota para Suárez o Borré tenía olor a gol. Por las bandas, Montiel y Casco confirmaron su gran momento y atrás el Sicario Rojas fue una columna impasable.

El equipo de Milito (lleva ocho sin triunfos) no modificó su estrategia y se vio superado por el rival. Creció Nacho Fernández, se asoció bien De la Cruz y el complemento pasó a jugarse en campo del conjunto de La Plata. La entrada del pibe Sarmiento para abrir a una defensa impenetrable chocó con el segundo tanto de River, el que definió la historia.

Presión alta de Casco, Fernández la metió al primer palo y el toque sutil de Suárez se elevó al hacer contacto con el pie de Mascherano y fue al fondo del arco. Quedó aturdido Estudiantes, no tuvo reacción ni con los otros cambios (tarde) ofensivos y el reacomodamiento de sus líneas. River estuvo seguro de sí mismo y no sufrió contratiempos. Hilvanó su sexto triunfo consecutivo y lleva 17 fechas sin derrotas como visitante (13 triunfos), condición en la que fue derrotado por última vez precisamente por Estudiantes en cancha de Quilmes por 1-0 (gol de Gastón Fernández) el 3 de noviembre de 2018. Con Boca que no afloja, River tuvo la personalidad para seguir arriba.

La Síntesis

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Fuentes y Facundo Mura; Iván Gómez, Javier Mascherano, Nahuel Estévez y Lucas Rodríguez; Ángel González y Mateo Retegui. DT: Gabriel Milito.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Gol PT: 22m. Rafael Borré (R). Gol ST: 18m. Matías Suárez (R). Cambios ST: 13m. Darío Sarmiento por Fuentes (E), 24m. Federico González por Mura (E), 29m. Gastón Fernández por A. González (E), 34m. Juan F. Quintero por Díaz (R), 36m. Ignacio Scocco por Suárez (R) y 38m. Lucas Pratto por Borré (R). Amonestados: Gómez, Rodríguez, Mascherano y Estévez (E); Borré (R). Árbitro: Darío Herrera. Estadio: Uno.