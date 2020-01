El Millonario hizo uno y erró un montón, pero el 1-0 sobre Godoy Cruz le alcanzó para ser el único líder la Superliga e ir por el título local que se le niega a Marcelo Gallardo. El gol fue de Matías Suárez, de cabeza, en el primer tiempo.

Las dos manos de Marcelo Gallardo tomándose la cabeza cuando Freites casi clava pelota en el arco de Armani nada tiene que ver con el desarrollo de un partido en el cual River fue superior a Godoy Cruz de principio a fin. Fue victoria por 1-0 en Mendoza, que coloca al Millonario como único puntero de la Superliga Argentina de Fútbol.

El 1-0 con el que finalizó el primer tiempo no marcó las claras diferencias de juego entre un equipo y otro. River fue ampliamente a Godoy Cruz que salió con el objetivo de neutralizar a su rival, pero que después del gol recibido no tuvo argumentos futbolísticos para nivelar.

Los tres centrales que viene utilizando Gallardo -sin Pinola que fue al banco- le permite a Montiel y Casco tener más libertad de atacar por las bandas. Y cada vez que lo hicieron no solo aportaron descarga en los hombres ofensivos sino que también tuvieron sus chances.

La falta de precisión en la punta final fue el único déficit de un River que sabe a lo que juega, que decide en función de equipo y lastima en cada ataque. Con De la Cruz como eje, imparable para los rivales, con Nacho Fernández clarificando el juego y con Suárez y Borré con los ojos bien abiertos, el Millonario controló sin problemas el partido.

A los 16 minutos, De la Cruz tuvo un buen tiro libre cerca del área. Tras el rebote en la barrera la jugada parecía diluirse, pero Fernández volvió a poner al uruguayo en acción. El centro fue a la cabeza de Suárez, que colocó la pelota pegada al palo izquierdo de Rey.

De ahí en más hubo un solo equipo en cancha. Cada paso en falso de local era un ataque con olor a gol Millonario. Casco por izquierda le sacó astillas al palo, Rey cubrió muy bien un remate de Montiel. Y dos veces Borré, de frente al arco, no alcanzó a conectar los cabezazos de Suárez y Díaz. De pelota parada, los de Gallardo también herían.

El final del primer tiempo dejó la sensación de que River pudo, y debió, irse al vestuario con un gol más. Solo le faltó claridad para resolver, porque hizo todo para poder lograrlo.

River siguió despilfarrando oportunidades. El colombiano Borré, que viene infalible con el arco, fue una máquina de errar. Una tras otra. En dos ocasiones eligió el remate al primer palo sin puntería. En otro le quitó la mirada a la pelota que le pasó por debajo del botín.

Los minutos pasaban, el resultado no se alteraba y Godoy Cruz soñó con clavar una estocada. Mostró una cara distinta a la del primer tiempo, pero no le alcanzó para poner en jaque a Armani mientras en el arco de enfrente el balón no quería besar la red.

Promediando la etapa, Gallardo cambió los atacantes: Scocco y Pratto por Borré y Suárez. El objetivo, asegurar el triunfo parcial. Pero ninguno de los dos dispusieron de posibilidades. Sí Nacho Fernández, que estrelló un tiro libre en el travesaño.

Con poco, y porque River se lo posibilitó, el Tomba fue. Un cierre de Rojas salvó a Armani y en el descuento el remate de Freites que hizo temblar a Gallardo. River le sacó jugo a los resultados del viernes y terminará como la fecha en la soledad de la punta de la Superliga.

La Síntesis

Godoy Cruz (0): Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Miguel Merentiel, Marcelo Herrera y Fabián Henriquez; Néstor Breitenbruch, Gabriel Alanis, Gianluca Ferrari y Enzo Ybáñez; Tomás Badaloni y Juan Andrada. DT: Mario Sciacqua.

River Plate (1): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz e Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Gol PT: 16m. Matías Suárez (R). Cambios ST: 0m. Marcelo Freites por Breitenbruch (GC), 22m. Valentín Burgoa por Alanis (GC), 26m. Ignacio Scocco por Borré (R) y Lucas Pratto por Suárez (R), 31m. Franco González por Henríquez (GC) y 42m. Juan Fernando Quintero por Fernández R). Amonestados: Ferrari, Henríquez, Andrada (GC). Expulsados: No hubo. Árbitro: Mauro Vigliano. Estadio: Malvinas Argentinas.