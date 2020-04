Pablo de Biaggio preparó un repertorio de canciones populares para compartir con su público en las redes. Adelantó que habrá otro show, mientras escribe nuevos temas. "El ida y vuelta con la gente me gratifica", señaló.

El cantante Pablo de Biaggio interpretó y compartió canciones populares con su guitarra en una transmisión en vivo en Facebook para que la cuarentena sea más amena.

“Yo soy artista de lugares pequeños, donde encuentro mucha calidez. Bueno, dije, esto mismo lo vamos hacer con la gente que me pregunta cuándo vuelvo a tocar. No hay mejor oportunidad que hoy que estamos todos en casa sin saber qué hacer. No creo que la canción mueva montañas, pero nos cura, nos modifica y bueno, los sentimientos que los tenemos a flor de piel, tengámoslo por algo que nos acaricia”, remarcó el artista, mientras escribe temas nuevos.

Con guitarra en mano y cámara en frente, Pablo agarró sus carpetas en las que tiene infinidad de canciones populares, conocidas por la gran mayoría. Y la respuesta de la gente fue inmediata. "Se fueron enganchando de a poco. Iban y volvían y me mandaron mensajes que les gustaba. Yo sigo aprendiendo a usar la camarita, a manejar los sonidos. Pero el ida y vuelta con la gente me gratifica, a mí me gusta mucho”, destacó el artista, quien toca la guitarra desde muy chico, pero la vida lo llevó por otro oficios hasta que finalmente se dedicó a la música.

“Canto para mejorar algo y ojalá lo haya logrado”, agregó Pablo. En unos días, habrá otro "show online". Para seguirlo en redes sociales: Pablo de Biaggio - sitio personal