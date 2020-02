Desde hace dos semanas conviven con la falta de suministro eléctrico. En algunos casos, han llegado a estar por más de dos días sin energía.

Más de 100 vecinos de Banfield se encuentran afectados por recurrentes cortes del suministro eléctrico en diversas fases, problema con el que deben convivir hace aproximadamente dos semanas y en donde llegaron a tener lapsos con más de 48 horas sin luz.

Así lo contó Fernanda Cancela, vecina que vive en Maipú 271, entre Alsina y Belgrano, quien logró que la empresa Edesur le diera por primera vez un informe con información más precisa: hasta el lunes a las 22, eran 126 los afectados por los recurrentes cortes debido a un cable de media tensión y que “el servicio se irá restableciendo por etapas”.

“Desde el lunes que tengo suministro, pero todos los días estamos a la expectativa de que se vuelva a cortar la luz y sin saber por cuánto tiempo, es muy irregular. A veces estamos con una fase cortada y la mitad de los departamentos a oscuras, ya hicimos muchos reclamos”, explicó la mujer de 44 años, quien aclaró que su vivienda se encuentra en una zona comercial de Banfield.

Los negocios atraviesan por la misma problemática y se ayudan entre sí cruzándose cables de vereda a vereda con energía eléctrica, con el objetivo de poder seguir trabajando y que no sea un día de pérdida.

“La semana pasada estuvimos 26 horas seguidas sin luz, y cuando volvió no funcionaban los ascensores. Ayer fue medio día hasta que volvió, una verdadera locura porque tuve que tirar mercadería”, recalcó Cancela, indignada ante la situación.

“Soy discapacitada motriz, me debo operar el pie y estoy esperando que se solucione este problema, porque me van a inmovilizar y no puedo subir o bajar con un yeso”, reclamó la mujer de 76 años

Olinda Bruna vive en el séptimo piso de un edificio y se ve obligada a subir y bajar las escaleras por no contar con los ascensores ante la falta de luz. “Soy discapacitada motriz, me debo operar el pie y estoy esperando que se solucione este problema, porque me van a inmovilizar y no puedo subir o bajar con un yeso”, reclamó la mujer de 76 años, quien recientemente sufrió un corte por más de tres días y que está a punto de solicitar un “recurso de amparo”.

“Tengo todos mis impuestos y servicios completamente al día y lo puedo demostrar con los comprobantes. Soy una ciudadana que cumple con sus obligaciones y no me quejo de ello, lo que sí pretendo es al menos tener un ascensor en condiciones para subir y bajar de mi casa”, concluyó Olinda.

“No queremos conflictos, simplemente queremos que se solucione el servicio por el cual pagamos la tarifa y que encima la empresa no ofrece un resarcimiento económico por los días que estuvimos sin luz. También quiero aclarar que acá está repleto de torres y el suministro no alcanza para cubrir a tantas viviendas al mismo tiempo”, dijo Fernanda.

Por el momento, los vecinos no han visto por la zona afectada trabajar a una cuadrilla. No obstante, desde Edesur informaron que enviarán personal para investigar, analizar e informar la anomalía que se encuentre en esa zona, con el objetivo de “realizar los trabajos necesarios”.