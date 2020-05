Nicole Neumann confirmó que no está en pareja y dejó en claro ciertos requisitos que tiene que tener un hombre para conquistarla.

"Tiene que ser inteligente, pero con mucho humor y que sepa respetar mis momentos de soledad”, aseguró. También agregó otros puntos: “No me gusta el aburrido que no sea protector, me llama la atención el físico. Prefiero que no tenga pancita".

Si alguno con rollitos pretende conquistar a Nicole, la cuarentena puede ser un buen momento para unas series de abdominales.