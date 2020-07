El Presidente grabará desde las 11 el mensaje sobre la nueva etapa de la cuarentena, junto a Kicillof y Larreta. ¿Qué le pedirá a los argentinos?

Este sábado comienza una nueva etapa de la cuarentena en el AMBA y el presidente Alberto Fernández grabará el anuncio con los detalles hoy a partir de las 11 en Olivos, junto a un grupo de gobernadores, a Axel Kicillof y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Respecto del anuncio, fuentes de Casa Rosada indicaron que "se pedirá una mayor responsabilidad social en cuanto a los cuidados", y aclararon que "se volverá a una fase 3, pero no se van a dar nuevas aperturas sino que será una etapa similar a la que había antes de la cuarentena estricta".

En ese punto, descartaron "grandes cambios" respecto de las fases transitadas hasta el momento en el AMBA, y detallaron que "a lo sumo, puede haber alguna flexibilización específica en alguna cuestión" .

Según indicaron, los epidemiólogos aconsejaron al Presidente "abrir poco" durante la próxima etapa de la cuarentena, teniendo en cuenta el número de contagios y ocupación de las camas de terapia intensiva, que en el AMBA ronda el 64%. Igualmente, el panorama es optimista porque "el tiempo de duplicación del virus está en 15 días, cuando hace algunos días estaba en 10", por lo que esperan que la pandemia "se haga más manejable".

Igualmente, uno de los miembros del comité que asesora al gobierno, el infectólogo Tomás Orduna remarcó que el récord de 4.250 nuevos infectados registrado el miércoles fue "una piña en los dientes" de cara a la próxima fase de la cuarentena.

Ante los datos de los contagios de las últimas 24 horas, que superan los 3.600 nuevos casos, el Gobierno tomará la próxima etapa del aislamiento como "una prueba", pero "no descarta volver atrás si la curva se dispara".

De esta manera, se abrirían los locales de cercanía que no son esenciales, y se podría volver a permitir la salidas para realizar actividad física en la Ciudad.

Este jueves, antes de ingresar a la reunión con epidemiólogos, el ministro de Salud, Ginés González García remarcó que no se evalúan "solamente los números, sino también variables sociales y económicas": "No me gusta la palabra flexibilización, se pueden abrir ventanas y otras posibilidades, como alguna apertura a comercios de barrio".

Asimismo, Leonel Tesler, el médico sanitarista de la Fundación Soberania Sanitaria y parte del equipo asesor de Kicillof, destacó "una desaceleración importante" en el aumento de casos de Coronavirus en el AMBA, aunque aclaró que eso no significa "que hayan bajado, sino que aumentan mucho más lentamente", y detalló: "Si bien habrá flexibilizaciones, la idea no es abrir todo".