Martín Insaurralde detalló la iniciativa junto a Facundo Tignanelli, Federico Otermín y Daniela Vilar. La propuesta obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia y fue girada al Senado. Incluye beneficios impositivos y económicos, y facilidades en los trámites, en el contexto de la pandemia.

Con la participación de 700 instituciones de Lomas de Zamora - jardines comunitarios, clubes de barrio, centros de jubilados, comedores, centros culturales, organizaciones de migrantes, entre otras - se realizó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la presentación del proyecto de Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales, que obtuvo media sanción en la Cámara baja en la última sesión y que plantea una serie de medidas que brindan un marco de protección a estas entidades en el contexto de la pandemia.

Con la presencia del Intendente Martín Insaurralde, a cargo del cierre de la presentación, y de Facundo Tignanelli (autor del proyecto y presidente del Bloque del Frente de Todos), Federico Otermín (presidente de Diputados BA), y Daniela Vilar (diputada nacional), se compartieron los ejes de la iniciativa que fue girada al Senado bonaerense.

A partir de declararlas de Interés Público Provincial, alcanza a asociaciones civiles de primer grado como centros de jubilados, jardines comunitarios, clubes de barrio, centros culturales, sociedades de fomento y asociaciones de migrantes.

El proyecto incluye un paquete de beneficios económicos e impositivos, facilidades en los trámites para la formalización, y la creación de un registro de comedores comunitarios para censar ediliciamente e impulsar remodelaciones, entre otras medidas.

“En pandemia, en un país y en una Provincia que recibimos arrasados en diciembre, hoy queda clarísimo que la respuesta es la solidaridad y la organización”, destacó Martín Insaurralde, quien venía de reunirse con Axel Kicillof y acercó el saludo del gobernador a las entidades participantes. El jefe comunal ponderó las medidas impulsadas por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la Nación, así como la gestión provincial y planteó: “En Lomas no sólo construimos un proyecto político sino también un proyecto humanitario. Durante mucho tiempo peleamos en soledad, en los últimos cuatro años nos juntábamos en la plaza frente al Municipio para pedir el acceso a la tarifa social, nos juntábamos para tratar de que no nos sacaran derechos, y hoy estamos acá para ampliar derechos”.

En tanto, Tignanelli explicó los detalles del proyecto y subrayó: “Trabajamos esta Ley buscando consensos y abordando cada una de las problemáticas que tenemos en los barrios. El espíritu es poder reparar injusticias y que el Estado distinga el abordaje de una organización comercial del de una organización civil, porque no son lo mismo y no pueden hacer frente a los mismos requisitos. Las asociaciones no tienen fin de lucro, son vecinos y vecinas que buscar llevar el bienestar común en la sociedad donde están insertos”.

Por su lado, Federico Otermín dijo: “La pandemia puso a prueba el Estado, y por ende, a la organización social. No hay mejor Estado posible sin sociedad organizada, porque se construyen mutuamente. Si hay organizaciones sociales, el Estado llega más lejos, conoce mejor la demanda, se amplía y se empodera”. Y añadió: “En Argentina tirás una semilla y nace una organización. Eso es memoria y significa el recuerdo permanente que las cosas se obtienen colectivamente. Como decía Evita: donde hay una necesidad, hay un derecho. Y en nuestro país esa frase parió otra: donde hay una necesidad, hay una organización que va a pelear por ese derecho”.

Daniela Vilar, quien introdujo al proyecto la incorporación de los jardines comunitarios, señaló: “Es histórica la incorporación de la figura de Jardines Comunitarios en la redacción de la ley. Después de tantos años de lucha, de pelearla durante los difíciles años del macrismo, es un reconocimiento enorme a estos espacios de organización popular, que con mucho esfuerzo ponen el alma para educar y contener”. “A los recursos del Estado los complementamos con los recursos que construimos de forma comunitaria; eso es una comunidad organizada y solidaria”, enfatizó.

Por parte de las instituciones de Lomas de Zamora, fueron oradores Graciela Campos (presidenta del Centro de Jubilados “Dame tu Mano”), Alfredo Badalamenti (Asociación Teatro de las Nobles Bestias), Antonia Rodríguez “Beba” (Jardín Comunitario Mi Futuro de Fiorito), Juan Álvarez (Asociación Deportiva Infantil y Juvenil - ADIJ), y Analía Melgarejo (presidenta de Sociedad de Fomento Villa Independencia), quienes defendieron la necesidad de incorporar recursos y herramientas protección en el marco de la emergencia social, económica y sanitaria.

De la convocatoria formaron parte asimismo Emmanuel González Santalla (senador provincial), Adrián Santarelli (senador provincial), Maite Alvado (directora de Asociaciones Civiles y Mutuales de la Provincia), y Marina Lesci (presidenta del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora).

A continuación, las principales medidas que implica el proyecto de Ley de Asociaciones Civiles y Mutuales: