Con la presencia de alumnos y docentes, el senador y cineasta fue reconocido por la casa de estudios por su compromiso y coherencia en toda su trayectoria artística y política.

El prestigioso cineasta, político y actual candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Fernando “Pino” Solanas, fue distinguido con el título de “Profesor Honorario” por la Universidad Nacional de Lanús. Posteriormente se proyectó el reconocido documental “La hora de los hornos”, realizado por Solanas junto a Octavio Getino, integrantes en ese entonces del Grupo de Cine Liberación. Ambas actividades fueron con entrada libre y gratuita.

Entre los considerandos del texto que elaboró el Consejo Superior de la casa de altos estudios, también se resalta que el cineasta y político, referente de Proyecto Sur, ha tenido como “prioridades estratégicas” las políticas de Derechos Humanos; las políticas energéticas, ferroviarias, de integración de la educación y la cultura; la defensa de los pueblos originarios; la recuperación del medio ambiente; la integración continental autónoma; la autodeterminación de los pueblos; la democratización de la cultura y los medios de comunicación; y en sus últimos trabajos la lucha contra los grandes intereses de las principales compañías de agroquímicos que afectan y destruyen las vidas, las familias y las comunidades en el territorio nacional.

La rectora de la UNLa, Ana Jaramillo, señaló: “Pino nos marcó a muchos. Su sola trayectoria explica por sí sola la coherencia entre sus valores y su arte. Y sus valores coinciden con lo que tenemos en la Universidad Nacional de Lanús”.

Finalmente, Pino Solanas dijo: “El proceso creativo es un viaje, pero no es lineal. Uno puede dar varios pasos para adelante, pero también para atrás y el costado, hasta llegar a la estación 'crisis'. Es que no hay aprendizaje sin producir errores. Es un camino confuso, caótico e impredecible. Es muy difícil tener una idea todos los días. Lo que es importante, con el tiempo, es haber adquirido un método propio. E insistir y tener paciencia. La insistencia me permitió evolucionar mucho en mi cine”.

Respecto al por qué de volcarse a la política, al esfuerzo por el bien común, el senador manifestó: "Nadie es solo, ni se ha inventado, ni el proceso de escritura, de filmación, uno es consecuencia de una serie de aportes que la sociedad y el país le ha brindado, eso no hay que olvidarse, y por eso hay que nutrir la política, hay que involucrarse".