Una de las profes locales decidió enviar una carta al Municipio para que se evalúe un protocolo especial para la reapertura del rubro y pidió que no se vincule la actividad con los gimnasios.

Andrea Martin es profesora de Pilates y decidió enviar una carta al Municipio de Lomas para que se tome en cuenta la situación del rubro. "Tenemos el 'karma' de ser considerados igual que los gimnasios; y si bien hacemos actividad física y promulgamos el bienestar y la salud, tenemos más espacios incluyendo la cantidad de alumnos que es totalmente diferente", explicó.

Los Centros de Pilates quieren reabrir sus puertas porque consideran que con un buen protocolo de higiene y seguridad para evitar el contagio del Covid-19 se puede acceder a la disciplina.

"Vamos a seguir apostando a que nos escuchen", dijo la profesora que ante la flexibilización de la cuarentena decidió enviar la carta donde incluyó un protocolo muy definido para aplicar en caso de que sean autorizados.

Como cualquier rubro de interés público, los espacios de esta disciplina no lo están pasando nada bien económicamente. "La mayoría tiene que pagar un alquiler de un lugar donde no entra dinero, además de los impuestos. Las clases online se cobran a un precio acorde porque no es lo mismo que la atención en el estudio. Además no todos tiene acceso a la tecnología", señaló Andrea que su única entrada es a través de Pilates Studio Andy Martin y de sus 70 alumnas, sólo hay 10 que continúan de forma online.

Respecto a la carta que llegó al Municipio, la profesora admitió: "Me respaldan colegas y alumnas en esto, por eso pido a través de mis redes que firmen el petitorio para que se visibilice la situación".

Aunque aún analizan la apertura de ciertos sectores que están incluidos los centros de pilates, no se ha confirmado si el Gobierno de la Provincia va a avalar este tipo de pedidos.

"La respuesta municipal fue que se estaba tratando el caso de igual manera que las decenas de actividades comerciales de toda la región", contó la profesora.

HAY QUE EVALUAR COMO RESPONDE LA GENTE. Otra de las profesoras de pilates de Lomas, Marina Dell 'Anna aseguró estar de acuerdo con el seguimiento de un protocolo estricto dentro del estudio, pero destacó que hay que tener en cuenta la actitud de los alumnos ante esta reapertura en el caso que se haga efectiva.

"Lamentablemente hay muchas personas que no son conscientes del cuidado del otro. Estoy de acuerdo con que se reabran los centros de pilates, pero hay que evaluar como responde la gente a esto", advirtió la profesora que junto a su hermana Daniela son las responsables de Della Estética y Pilates.

Antes de la cuarentena obligatoria, las hermanas ya habían implementado un protocolo de higiene y en ese entonces notaron que el número de alumnos bajó considerablemente: "En ese entonces no había tanta información y más miedo del contagio, pero en este contexto actual no sé como van a reaccionar porque habría que evaluar si conviene abrir un local si sólo asisten dos personas por día", concluyó la profesional.