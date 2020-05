El volante, a préstamo en Talleres de Córdoba, termina su vínculo el 30 de junio, pero el club puede ejecutar la opción de compra por el 50% de su pase. "Si yo tuviera la decisión quisiera quedarme", afirmó el jugador.

En Córdoba, donde reside y juega para Talleres, el volante Martín Payero aguarda una definición acerca de su futuro futbolistico. Su préstamo vence el 30 de junio, por lo que debería volver a Banfield, pero la T tiene una opción de compra por el 50% del pase que podría ejecutar. Hasta ahora, las dirigencias no tomaron cartas en el asunto.

"No he hablado nada. Estoy sí en contacto con mi representante, a la espera de ver lo que sucede. Yo creo que en esta instancia ya si todo hubiera estado en lo nornal hubiéramos tenido una noticia sobre esto porque ya estaríamos en la última etapa de mi contrato y el préstamo con Talleres, pero por el momento no tengo novedades", explicó el mediocampista en diálogo con Sin Códigos.

"Estoy atento a ver lo que pasa. Desde que llegué al club estoy muy contento, muy feliz. Más allá de lo futbolistico, obviamente cuando uno llega a un club nuevo tiene muchas expectativas para cumplir, cosas nuevas, pero eso ya lo he hablado, y tengo ese sabor amargo de haber sumado algunos minutos más, pero dentro de todo estoy conforme. Si dependiera de mí, yo quiero quedarme en Talleres y la verdad es que sería un lindo desafío", dijo el jugador que tiene contrato con el Taladro.

Y agregó: "No es una decisión que depende de mí. Si el club hace la opción de compra es una decisión de la cual no puedo decir nada. Ahora si yo tuviera la decisión quisiera quedarme en Talleres".

Apenas tuvo un partido de titular en Talleres, pero fue muy tenido en cuenta por el entrenador Alexander Medina, que lo incluyó desde el banco. "He jugado de media punta, de doble cinco, me ha tocado entrar de interno, siempre me pide que agarre la pelota y que me asocie con los delanteros y trate de tener esa pausa de manejar un poco los tiempos. Yo tengo la virtud de que no me cuesta tanto entrar en ritmo, entonces cuando me toca defender lo hago, pero más que nada me pide que trate de agarrar el balón y maneje los tiempos", explicó sobre lo que el técnico uruguayo pretende de su juego.