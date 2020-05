Paula Chaves está cursando la semana 33 de su embarazo mientras espera con ansiedad la llegada Filipa y compartió algunas sensaciones en las redes sociales.

“Todo va a estar bien. Hoy fui al obstetra, con mil preguntas como una primeriza, pero no de las preguntas tradicionales, sino de las que no tienen respuesta… Para los que me conocen soy bastante miedosa, siempre pensando y queriendo controlar situaciones… ¿Y saben qué?, dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo…”, tipeó junto a una foto de su panza, luciendo un canchero enterito.

Paula, junto Peter Alfonso, esperan a su tercera hija que será la flamante hermanita de Olivia y Baltazar.