El Milrayitas se encuentra en la novena posición y debe ganar los dos partidos para disputar la próxima edición del certamen federal.

A dos fechas de la finalización del Torneo Apertura de la Primera B, Los Andes se encuentra afuera de los clasificados a la Copa Argentina y afrontará las últimas dos fechas sin margen de error, obligado a ganar para quedarse con uno de los boletos disponibles.

El Milrayitas, que se ubica noveno con 22 unidades, necesita imponerse a San Miguel (juegan este domingo, a las 17) y a Comunicaciones, que hoy marcha cuarto con 25 unidades, para meterse dentro de los seis clasificados.

En esta lucha, se encuentran San Carlos, con 26 puntos; Comunicaciones y J.J. Urquiza, con 25; Dep. Armenio, San Telmo y Defensores Unidos, con 23; y Los Andes y Tristán Suárez, con 22. Por su parte, Almirante Brown ya logró su clasificación y a Talleres le alcanza con lograr un punto más.

En este contexto, las últimas dos fechas serán claves y por eso los partidos entre rivales directos resultarán determinantes. En la fecha 16, el único duelo de esas características será el de San Telmo vs San Carlos, mientras que en la última habrá dos: Tristán Suárez vs Defensores y Los Andes vs Comu.