La Justicia aceptó la denuncia realizada contra el actor por Erica Basile. La causa estará a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nº54.

La justicia criminal aceptó la denuncia por abuso sexual contra el actor Pablo Rago y ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una pericia psicológica para determinar si existe un trauma derivado del episodio denunciado a Erica Basile, la presunta víctima.

La resolución, a través de la cual el Juzgado Criminal y Correccional Nº 54, a cargo del juez Walter Candela, decidió impulsar la causa está fechada el 30 de diciembre, aunque los detalles del texto recién se dieron a conocer en las últimas horas.

El fallo exige “se libere de oficio a la Oficina de Violencia Doméstica a fin de certificar al existencia de denuncia por parte de Erica” y que se le “practique un examen para observar si se observan en la damnificada características propias de una mujer víctima de violencia de género, vulnerabilidad y del síndrome de indefensión adquirida”.

Los hechos que denunció la mujer habrían sucedido en 2015. "Fue un shock, no me lo esperaba. Fui a su casa porque me invitó. Había química, nos besamos y estaba todo bien, pero sucedió algo que no me esperaba”, comenzó su relato Basile.

“Me pidió una práctica sexual. Me negué, se enojó. Se puso agresivo, me insultó y hubo penetración no consentida. Yo me puse mal, me quería ir, pero él me maltrató (...). Sé que sólo él y yo sabemos lo que pasó. Después no lo vi más, pero él me mandaba videos (íntimos). No lo bloqueé porque había quedado pendiente un tema de trabajo que yo seguía esperando, pero nunca me respondió por eso. Me gustaría que salga a hablar y niegue lo que digo. Necesito superar esto porque me arruinó la vida", resaltó.

En los próximos días, Rago tendrá que poner sus peritos de parte para que la Justicia pueda realizar las pericias correspondientes. Desde la defensa del actor aseguraron que tendrían pruebas que podrían demostrar que la denunciante habría mantenido contacto con el actor luego del 2015 a quien le habría escrito para pedirle trabajo en reiteradas ocasiones.