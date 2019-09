El cantautor de Lomas presenta el espectáculo “Canciones del viento”, donde revisita a compositores populares y muestra algunos temas nuevos. También repasa sus orígenes y sus influencias artísticas.

Pablo De Biaggio presenta el espectáculo “Canciones del viento”, interpretando a autores populares como acostumbra y, a modo de adelanto, algunos de los temas que escribió y compuso para su próximo disco, “Refugios”.

Organizado por Cultura Lomas, este encuentro íntimo con la música y la poesía tendrá lugar el sábado 5 de octubre en el Museo Americanista de Lomas de Zamora.

En esta presentación el músico lomense estará acompañado por las guitarras y los teclados de Emy Benítez, quien fue el encargado de los arreglos de su nuevo disco y quien lo secundará en escena en los próximos shows.

“Canto de toda la vida, pero desde el 2000 lo empecé a hacer profesionalmente. Cantaba en pequeños lugares, en Capital y en el Conurbano, y empecé a hacerlo en Temperley, donde estuve a cargo del área de Cultura”, le comenta el músico a La Unión sobre esos primeros pasos dados en el club de sus amores.

También rastrea en sus orígenes haber cantado en la Iglesia, en Llavallol, en los ‘70 hasta que pudo lanzarse formalmente al mundo artístico. “Estoy formado en lo político y en lo social, pero ya dejé de trabajar en el Estado, estoy jubilado desde hace unos años. El trabajo no me permitía salir a tocar, pero nunca dejé de hacerlo”, recuerda.

Pablo es, además, el autor de “Andamios”, un libro de poesías, aunque le da cierto pudor definirse como “un poeta”.

“En el nuevo disco hay 11 canciones mías y cuatro de las letras son poemas del libro que musicalicé. Es mi segundo disco y lo voy a editar en forma independiente”, acota sobre este trabajo que en breve estará disponible.

DE ESTILOS E INFLUENCIAS. Pablo De Biaggio, además de cantante y guitarrista, se define como un “cantautor” y su estilo está influenciado por diversos artistas que fue escuchando desde su adolescencia.

En sus canciones habla de amores y desamores y de historias cotidianas, entre otras temáticas.

“Tengo la cabeza en que soy un cantautor, esto me lleva a la balada, a lo melódico. En los shows hago algunos boleros, algunas zambas, no sé muy bien en qué estilo ponerme”, señala.

Sus primeras influencias fueron en los ‘60, con el boom de folklore. “Me compraba los libritos para tocar zambas y chacareras, mamé mucho a Los Chalchaleros, a Hernán Figueroa Reyes, pero también me gustaba Nicola di Bari y Los Beatles”, recuerda.

“Además de ponerle el oídos al folklore, incorporé el tango, por autores como Homero Manzi, y también a la trova, con Víctor Manuel, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. También en mi época admiraba a Palito Ortega y a Sandro no tanto, pero ahora lo valoro. También me autocritico porque al rock no le di bolilla en su momento”, cierra.

MÁS INFO

¿CUÁNDO?

el sábado 5 de octubre a las 19

¿DÓNDE?

Museo Americanista de Lomas, Manuel Castro 254.

¿PRECIO?

La entrada es gratuita.