Sobre la hora, Comunicaciones le ganó por 2 a 1 y lo llevó a seis partidos sin sumar victorias. Aranda había igualado parcialmente para el Albirrojo y en el final, Tossi sentenció el resultado.

Como ante San Miguel, Talleres falló en el final y cayó por 2 a 1. Con un gol de Aranda, igualaba 1 a 1 con Comunicaciones y tenía las chances más claras. Sin embargo, perdonó y lo perdió sobre la hora.

En un partido parejo, el conjunto de Della Picca pudo ganarlo pero se encontró con las manos de Otarola cada vez que se acercó al arco de Comu. El local, más efectivo, no falló la suya y se llevó el triunfo.

En una primera etapa de ida y vuelta, el local sacó la primera diferencia a través de Matías Ruiz Sosa en el final. Sobre los 39 minutos, el 10 del Cartero dejó por el suelo a Cacace y marcó el 1-0.

Ramiro Cáseres había marcado para el Albirrojo pero su gol fue anulado en lo que podría haber sido una instancia clave para cambiar el trámite del partido.

En el complemento, Talleres golpeó de arranque y le puso más justicia al resultado. Tras un gran pase de Sosa, Aranda recibió y definió cruzado para poner el 1-1.

Con el ánimo en alza por el empate, el Albirrojo lo fue a buscar y tuvo dos oportunidades claras en los pies del goleador. A los 19 minutos, una gran maniobra individual de Aranda exigió a Otarola y, sobre los 25, una buena acción de Sosa le permitió a Aranda volver a probar al arquero Cartero: otra vez respondió bien el uno.

Diego Casoppero, quien había ingresado promediando el segundo tiempo, aprovechó un rebote tras un centro y marcó el segundo de Comunicaciones pero el juez de línea vio offside y lo anuló. Fue un anuncio de lo que vendría.

Sobre el final, Seijas vio la roja por doble amarilla y la consecuencia fue inmediata. A los 44, Nakache avanzó por la izquierda, le ganó a Sosa en la marca, metió un centro venenoso y Tossi, que aprovechó un rebote en el palo, puso el 2 a 1.

Sin merecerlo, Talleres volvió a perder, se aleja mucho de los puestos de arriba y acumula seis sin victorias.

Gol PT: 39m Ruiz Sosa (C). Goles ST: 4m Aranda (T); 44m Tossi (C). Cambios ST: 0m José Valdez x Cáceres (T) y Luciano Arcuri x Monserrat (T); 17m Santiago Tossi x Zárate (C); 26m Diego Casoppero x Scatolaro (C); 48m Pablo Villalba Fretes x Giménez (C). Amonestados: Romero, Seijas, Godoy (T); Ruquet, Giménez, Palisi (C). Expulsados: 40m Seijas (doble amarilla). Estadio: Comunicaciones. Árbitro: Juan Pablo Loustau.