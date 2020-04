El delantero jugó poco en el Taladro, y en medio de la cuarentena, avisó que si pasa rápido seguirá aportando, de lo contrario agarrará otra vez la guitarra. También habló del llamado de Maradona, su admiración por Gallardo y cómo lo convenció Heinze para jugar por Italia.

Desde que Daniel Osvaldo subió aquella foto entrenando con Nicolás Linares en el Parque de Lomas a su arribo a Banfield pasaron algunos días. El tema se venía cocinando lentamente. Luego de tres años de inactividad, el Dani Stone firmó y le cumplió el sueño a su padre de verlo con la camiseta del Taladro, el club de sus amores.

Las lesiones, en parte producto de la inactividad, no lo dejaron mostrarse los minutos que pudiera haber imaginado. Pero Julio Falcioni confía en su capacidad para bien del equipo.

"Me quedo en Banfield, por ahora sí, me quedo. Después hay que ver cuánto dura esto. Me está costando, si esto termina rápido seguiré jugando, sino agarraré la guitarra otra vez. Es horrible entrenar solo, sabiendo que falta un montón para que volvamos y teniendo 34 pirulos, que el tiempo es cada vez...", explicó el ex atacante del seleccionado italiano sobre cómo está viviendo la cuarentena y qué será de su futuro luego de la misma.

"Yo trato de concentrarme en Banfield y jugar más tiempo acá, con más continuidad, jugué dos ratitos... Pero me lesioné y el cuerpo te tira señales".

Osvaldo está muy identificado con Boca. Por algo en el dorsal de la camiseta lleva el número 12, como se la conoce al barra del club Xeneize. En dicho club tuvo dos etapas, primero con Rodolfo Arruabarrena y luego con Guillermo Barros Schelotto, con quién no terminó bien. Consultado por un hipotético llamado para regresar contestó: "Es muy difícil. Si te llama Román, ¿cómo le decís que no? Pero... Es muy difícil, ja", respondió. "Yo trato de concentrarme en Banfield y jugar más tiempo acá, con más continuidad, jugué dos ratitos... Pero me lesioné y el cuerpo te tira señales tipo: '¿Viste qué no iba a ser tan fácil?'. Uno se pone negativo y piensa que está todo roto, ja. Hay que ser fuerte de la cabeza y hay veces que no lo soy, vamos a ver qué pasa", completó en el IG Live de TNT Sports.

También destacó que, antes de decidirse por Banfield, hubo un llamado desde La Plata. "Me llamó Diego (Maradona), hicimos una videollamada, hablamos, pero en ese momento no tenía pensado volver a jugar. No le dije que no pero tampoco que sí, me quedé regulando. Como gracias a Dios no me llamó más y me solucionó el quilombo que tenía", sostuvo.

Y agregó: "A Diego lo amo con todo mi corazón, él lo sabe, hablamos cada tanto, me mandó saludos para mi cumpleaños. Sabe que por él haría cualquier cosa. Si vuelve a llamar, por ahí, qué se yo, ahora estoy en Banfield".

TEMAS TÉCNICOS. Osvaldo deja por un momento a Banfield y elogía tanto a Marcelo Gallardo, con quién tuvo un cruce de palabras en el Monumental, como a Gabriel Heinze. "Me encantaría que me dirija Marcelo Gallardo, es un gran técnico. Me dijo 'Bienvenido' y yo lo felicité por todo lo que había logrado. Más allá de las rivalidades, para mí es el mejor de la historia de River, junto con Ramón Díaz. Tengo mucha admiración por su trabajo, por cómo juega River. Más allá de algún chicaneo, que son para reirte un rato, pero uno amante del fútbol no puede dejar de reconocer a Gallardo", fue su sincera respuesta.

Y sobre el Gringo sostuvo: "Es una persona de oro, que lo quiero un montón. Si no fuese por él, no hubiese ido a la selección italiana. Íbamos en el auto de él y estábamos los dos en el mismo hotel. Me llamaron un día de la selección italiana, que me querían convocar... Les dije que lo tenía que pensar y me dijeron que los llame en cinco minutos. Y ahí Heinze me dice: '¿Les dijiste que si, no? Pero vos sos tarado, llamá y decile que sí. En los viajes se visten de Dolce Gabbana'. Y lo llamé y le dije que sí". Y afirmó, también tono jocoso: "Me gustaría estar en el cuerpo técnico de él. Lo jugadores me querrían más a mí que a él, ja. Los dos tenemos un carácter de mierda, pero es un tipo de oro".