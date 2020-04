Hernán Arboleya, vicepresidente primero del club, fijó posición ante los rumores de un campeonato con esa cantidad de equipos. "No están dadas las condiciones del fútbol argentino para que así sea", fue la contundente respuesta del dirigente.

La pelota espera. ¿Qué será del futuro de los campeonatos? Apenas una fecha se jugó (parcialmente) de la Copa de la Superliga. Por ahora, se habla mucho y no hay nada firme. Solo especulaciones que no hacen otra cosa que echarle más leña al fuego.

Desde AFA no hay tiempos formales. Se rigen por las medidas sanitarias del Gobierno. No se apuran. Está todo en una nube: sin descensos, con ascensos, dicen unos y otros. Solo habladurías, aunque por las dudas hay quiénes abren el paraguas antes de tiempo.

"No sé cuál será la salida de esta situación, ni cuándo volverá el fútbol, pero no creo que la salida sea armar un torneo de 30 equipos", explicó Hernán Arboleya, vicepresidente primero del Club Atlético Lanús.

"Hubo portales que dieron como un hecho la realización de un torneo de 30 equipos. Oficialmente no hay nada. Nos parece una locura hablar de esto cuando hoy lo urgente pasa por otro lado", agregó quien será vicepresidente segundo de la Liga Profesional.

"Esto que está pasando hoy no tiene nada que ver con aquél momento donde se hizo el campeonato de 30 equipos. Nos estamos viendo afectados por una crisis mundial la cual ya hizo parar un campeonato. Después es una discusión si tenía que haber o no empezado. Hizo parar un torneo que ya venía con un transcurso de promedios, con descensos, copas y un montón de cosas. Yo no sé cual será la salida, si que no es la salida con 30. No están dadas las condiciones del fútbol argentino para que así sea", argumentó el dirigente.

Por último, explicó: "Sabemos que tenemos que ser responsables y no podemos mandar al descenso a nadie, ni ascender a nadie, sin que haya un estudio detallado sobre el tema. Tenemos que unir criterios y salir todos con una misma idea. La unión del fútbol argentino se tenía que dar de alguna manera. El debate puertas adentro es muy bueno".