Tiene 16 años, hace dos que juega en el equipo del Municipio y nunca antes había tocado una pelota de vóley. Ahora juega en la Selección Menor y sueña con el Sudamericano U19.

A sólo dos años de haber empezado a practicar vóley, Nicolás Oldani consiguió un logro muy importante y hoy disfruta de un gran momento. Es que con apenas 16 años, este joven jugador del equipo del Municipio se ganó un lugar entre los 24 elegidos de todo el país que integran el plantel de la Selección Menor en el Torneo Argentino (ex Liga A2) y que inició la preparación para el Sudamericano U19 de este año.

Oldani, que juega de central y se desempeña en la categoría sub-18 del elenco lomense, sorprendió a todos con su buen juego en las distintas observaciones que realizaron los entrenadores del combinado nacional durante el 2019 y quedó seleccionado para este equipo, integrado por chicos entre 15 y 16 años, que participa en la segunda liga más importante del país como parte de su proceso formativo con miras al Mundial U19 de 2021.

“Todo esto me llena de orgullo, de felicidad, porque es producto del esfuerzo que hice durante este tiempo. La verdad es que estoy muy feliz, emocionado, pero también muy concentrado para aprovechar la oportunidad. En el plantel hay grandes jugadores y si quiero que me sigan llamando necesito continuar mejorando, y en eso me enfoco”, comentó Nicolás durante una charla con Diario La Unión.

El jugador del equipo del Municipio, que vive en Luis Guillón y cursa sexto año del secundario en Nuestra Señora de Monte Grande, formó parte del equipo titular en los dos primeros ante Once Unidos de Mar de Plata (ambos con derrota por 3-0) y desde el viernes concentrará en el Cenard con la mira puesta en los encuentros ante San Lorenzo y Vélez, el 6 y 7 de febrero, a los que volverá a enfrentar el 14 y 16 del mismo mes. Luego, el 21 y 22 se cruzarán de visitante ante Paracao.

Y sobre esto, el joven deportista comentó: “Se aprende muchísimo en estos partidos. El hecho de enfrentar a rivales más grandes, con más experiencia que nosotros, nos hace mejorar constantemente y nos sirve para crecer en todos los sentidos. Y para eso es clave mirar cómo se mueven y qué hacen los rivales”.

En cada palabra, Nicolás no puede ocultar la emoción. Sabe que lo que consiguió es un “gran logro”, y más teniendo en cuenta que la primera vez que agarró una pelota de vóley fue hace apenas dos años, casi de casualidad y sin imaginarse lo que vendría después, por la “insistencia” de sus padres para que practique un deporte. “Mi primer contacto fue en Lomas, nunca antes había tocado un pelota de vóley, y al principio era malísimo”, cuenta entre risa este joven que hoy, con sólo dos años en la actividad, es miembro de la Selección Nacional. “Los entrenadores me tuvieron mucha paciencia, me enseñaron todo de este deporte, y por suerte mejoré un montón. Y ahora mi sueño es llegar a la Selección mayor y poder vivir del vóley. A eso apunto”, cerró Oldani.