El presidente del Globo dijo que, si el entrenador lo quiere, intentaría contratarlo. El delantero se inició en el club de Parque Patricios, pero tiene vínculo con el Taladro hasta diciembre con una cláusula de salida. Sin embargo todavía no definió su futuro.

Alejandro Nadur, presidente de Huracán, le abrió las puertas del estadio Tomás Adolfo Ducó a Daniel Osvaldo, el delantero que se encuentra en Banfield y con contrato hasta fin de temporada. "Si tenemos la chance de contratarlo y Damonte (Israel, el entrenador) lo quiere, lo intentaríamos”, afirmó el máximo dirigente del Globo.

"Me encantaría que Daniel Osvaldo termine su carrera en Huracán", disparó en diálogo con Radio Continental. Más allá del deseo, hay una realidad. DaniStone firmó con el Taladro hasta diciembre, con una cláusula de salida a mitad de año, o sea hasta este martes, que es cuando se termina la mayoría de los contratos de los futbolistas.

Osvaldo optó por regresar al fútbol después de retirarse en agosto de 2016 y fue oficializado como refuerzo de Banfield en enero. Sin embargo, las lesiones le impidieron jugar lo que hubiera querido: 27 minutos contra River y otros 45 minutos ante Aldosivi.

El 1° de julio, el atacante debería presentarse con el resto de sus compañeros a retomar los entrenamientos bajo las órdenes del nuevo entrenador Javier Sanguinetti. Pero todavía no hay certezas desde su entorno en cuanto a si seguirá o no en el plantel.

El presidente del Globo recordó la época en la que el atacante jugó en el club durante su gestión y destacó que “fue el jugador que más ingresos le provocó en derechos de formación y mecanismo de solidaridad”. Y además, sobre lo que pueda suceder, fue tajante: “Me encantaría que termine su carrera acá”.

A todo esto, Israel Damonte se había manifestado semanas atrás sobre el tema de la posibilidad de Osvaldo. El DT salió al cruce de una pregunta referida al caso y manifestó que no tenía no tenía conocimientos sobre la situación del exBoca y la Roma de Italia, entre otros. "No evaluamos el nombre de Daniel Osvaldo para que vuelva a Huracán", había destacado el exjugador del Taladro y hoy técnico del conjunto de Parque Patricios.

Osvaldo surgió de las Divisiones Inferiores de Huracán. Debutó en 2005, en la Primera B Nacional y permaneció allí durante un año, en el que disputó 33 partidos y marcó nueve goles. De 2006 a 2015 jugó en Europa (Italia, España e Inglaterra) para recalar en Boca, club al quen retornó luego de un paso por Portugal y retirarse. Hasta que volvió a Banfield.