En su regreso al país, el zaguero del Granate se afianzó en la defensa y disfruta de esta racha positiva en la Superliga, justo en la previa con Boca, el equipo que lo hizo debutar.

Ezequiel Muñoz llegó esta temporada a Lanús después de nueve años jugando en Italia y España. Se inició en Boca, equipo al que enfrentará este jueves en Cabrero y Guidi.

“Estamos pasando un buen momento y espero que siga la racha positiva de victorias y empates siga, porque no perder es un estímulo muy bueno para que el equipo siga creciendo”, confió el oriundo de Pergamino.

El Granate no arrancó bien la Superliga, pero el quiebre se produjo tras la goleada que le propinó River, donde obtuvo cinco triunfos y tres empates, además de llegar a las semifinales de la Copa Argentina.

“Después del partido contra River, nadie confiaba en este equipo y todos decían que iba a ser un año complicado. Después con el andar de los partidos nos fuimos conociendo y hoy en día es otro Lanús al que vimos en el inicio del campeonato”, explicó el zaguero.

Boca viene de la eliminación en la Libertadores, pero Muñoz se lo toma con calma: “Enfrentamos a un equipo que quizás no viene bien, pero es uno de los mejores del campeonato y obviamente será un gran partido. Tenemos que estar al 150% porque si no estos partidos no los sacas adelante”.

Las cosas cambiaron para bien en Lanús. Luis Zubeldía pudo plasmar su idea y los resultados pronto aparecieron. “Apenas llegué al club el promedio estaba complicado, pero a medida que fuimos ganando nos acercamos a la zona en la que hoy podemos estar, arriba, a dos puntos de los punteros”.

Con 29 años, el jugador sabe que en el fútbol todo puede pasar. Y lo explica. “Es muy cambiante, hoy estamos ahí arriba pero en dos partidos podés estar abajo. Entonces uno tiene que amplificar lo bueno para poder seguir en este camino y que la gente siga creyendo en el equipo", cerró el defensor que tiene asistencia perfecta en la temporada.