El defensor charló a través de Instagram Live, y entre otras cosas, remarcó la importancia de haber elegido el club y cómo fue evolucionando desde que llegó de Europa.

El Instagram Live está que arde. Por estos días está muy activo por los clubes, que utilizan a sus jugadores para charlar y hacer más amenos estos días de cuarentena. El defensor de Lanús Ezequiel Muñoz se sumó a esta iniciativa, como ya lo habían hecho en su oportunidad otros compañeros de plantel como Lautaro Acosta, José Sand, Leonel Di Plácido, Pedro de la Vega y el entrenador Luis Zubeldía.

En 2010, el zaguero iniciado en Boca se marchó a Europa, y después de nueve años pegó la vuelta para reforzar el fondo Granate. "Creo mucho en los proyectos y me parecía una excelente idea venir a Lanús. Me sorprendió la organización del club. Es una institución con un proyecto claro, que buscará seguir creciendo todos los años. Llegué con el objetivo de salir de la zona baja y con el correr de los partidos nos dimos cuenta que estábamos para otras cosas más importantes”, argumentó el defensor de 29 años, que también pasó por Palermo, Sampdoria y Genoa, todos de Italia, y Leganés de España.

La adaptación fue uno de los primeros problemas con los que tuvo que lidiar el oriundo de Pergamino, campeón del Torneo Apertura 2008 con el Xeneize. “No es fácil venir de un fútbol diferente como el que estaba acostumbrado en España, a un club argentino en una liga muy física. La tranquilidad y confianza que me dio el técnico y el plantel fue esencial para adaptarme de la mejor manera”, explicó el ahora líder de la defensa de Lanús.

"Fue difícil la adaptación. Venía del Leganés, un fútbol distinto como el español. Al comienzo me costó, si bien había jugado dos años en Boca, al principio se me hizo difícil y creo que fui de menor a mayor. Contra Gimnasia y River que fueron los primeros partidos, no estaba bien físicamente. Hoy siento que estoy consolidado", acotó el defensor.

Durante la presente temporada, Muñoz disputó 25 de los 26 partidos de Lanús, entre Superliga Argentina de Fútbol, un partido de la Copa de la Superliga y la llave de Copa Sudamericana frente a Universidad Católica de Ecuador. Solo faltó en la victoria por 2-0 ante Godoy Cruz en La Fortaleza. Anotó un gol en la derrota por 4-3 contra San Lorenzo.