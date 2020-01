El marcador de punta del Milrayitas ponderó la propuesta futbolística que pregona Germán Cavalieri, y además, resaltó el valor que hoy en día tienen los jugadores en su puesto.

El próximo fin de semana se levanta el telón del Torneo Clausura de Primera B. Y Los Andes, que visitará a Villa San Carlos, tiene la ilusión a partir de la llegada de Germán Cavalieri a la dirección técnica de ser uno de los protagonistas del campeonato.

Luis Monge, que se recupera de una molestia muscular, planteó los objetivos grupales y personales para este semestre, en el que el Milrayitas buscará dejar una imagen distinta a la que se vio en el Apertura, donde quedó lejos de la punta y sin Copa Argentina.

"Desde que llegó Germán nos dijo cual era su idea. El equipo está laburando a conciencia, estamos haciendo las cosas bastante bien, con muchas ganas para revertir lo que fue el semestre anterior", comentó el lateral derecho. Y agregó: "Le gusta jugar con tres extremos arriba, atacar todo el tiempo y a la hora de perder la pelota, tratar de recuperar la posesión entre dos y cinco segundos en campo rival".

"Hubo una nota en la que el Cholo Simeone habla muy bien de los laterales, que hoy por hoy son muy importantes, antes por ahí no tanto".

En ese juego de ataque, los laterales jugarán un papel preponderante, tanto para defender como para incursionar en ofensiva. Al respecto, el ex Acassuso aclaró: "Hicimos trabajos de subir con los laterales. Estamos mentalizados con eso, me viene bien a mí para mi posición también porque creo que es en lo que más me destaco. Esperemos arrancar bien".

En ese sentido, Monge recordó el pensamiento del entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, que valoró la importancia de los marcadores de punta. "Hubo una nota en la que el Cholo Simeone habla muy bien de los laterales, que hoy por hoy son muy importantes, antes por ahí no tanto. Creo que se les da mucho valor en las salidas y al sumarse en ataque. Viene bien para nosotros, y bueno, esperemos plasmar ese juego cuando podamos atacar y también defender porque es nuestra principal virtud", manifestó quién marcó goles en los partidos ante Argentino de Quilmes y Sacachispas.

Germán Cavalieri pregona una idea ofensiva, de la cual Monge habla a partir de su posición en el campo: "El técnico nos pide sumarnos a la asociación del juego. Somos una salida y alternativa para cuidar la pelota también y finalizar jugadas. Hay que tener recorrido y estar bien físicamente y en todos los sentidos porque el fútbol se ha puesto así".

Por último, Monge habló de lo que tiene que cambiar con respecto al semestre anterior Los Andes, más allá de la propuesta para dar pelea. "Pasaron muchas cosas, el equipo se armó a último momento, pero salió bastante bien igual. Después no pudimos cambiar la cabeza, los resultados no nos venían favoreciendo. Tuvimos las oportunidades de treparnos a la punta y no pudimos en ese momento y eso nos jugó en contra. Hay que estar fuerte de la cabeza y seguir intentando. Con el trabajo se puede replantear cualquier cosa".