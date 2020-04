El mediocampista del Taladro utiliza el tiempo libre para fortalecer el físico tras la operación de rodilla y también la mente con una técnica que modera la ansiedad y le brinda salud psíquica.

Combatir contra la ansiedad es una batalla diaria para quienes llevan una vida sedentaria, incluso estando en un sillón o acostado mirando una película. ¿Cuánto peor puede ser para un deportista que además de estar encerrado, encima, se está recuperando de una operación?

Nicolás Linares viene ganando esa disputa todos los días. Desde la casa de su pareja, donde se aisló para pasar esta cuarentena, lleva adelante tareas de kinesiología para poner a punto la parte física (había sufrido la rotura de ligamentos de la rodilla) y desarrolla la técnica mindfulness, una guía de meditación que lo ayuda a mantenerse enfocado y equilibrado mentalmente.

“Trato de trabajar positivamente en este tiempo de cuarentena porque puedo recuperarme con tranquilidad y descansar la cabeza. A veces yendo al club y viendo a los demás que trabajan y vos no, te sentís mal. Te duele no poder entrenar. Si bien es real que hoy ya estaría trotando o haciendo algunos ejercicios más cómodo, no tengo problema en hacer lo que puedo en casa”, comentó el volante del Taladro.

En este sentido, les pidió a los kinesiólogos del club que le preparan una rutina especial para su recuperación y le adicionó a eso el fortalecimiento mental mediante el Mindfullnes.

“Hacer solo kinesiología se hacía algo aburrido así que también estoy haciendo un curso mediante videollamada de esta técnica que me ayuda a controlar la ansiedad, a mantener estable mi cabeza. Me pasan libros para leer en relación al tema y algunos ejercicios para hacer en la semana que me ayudan mucho”, contó.

A esto le agrega otra disciplina cada vez más popular entre los deportistas: la neurociencia. “A través de una aplicación hago ejercicios de agilidad mental, mirada periférica, reacción. Se trabaja desde la computadora y me sirve para no perder tanto ritmo al menos desde ese aspecto porque sé que en lo futbolístico lo voy a perder por la falta de actividad”, señaló. Josué Ayala, ex jugador de Temperley, es uno de los que se había sumado a esta iniciativa en el centro de entrenamiento físico mental Ácumen Sports.