Mica Viciconte está haciendo temporada en Villa Carlos Paz con “Perdidos en el museo”, una comedia encabezada por Peter Alfonso y gran elenco.

Para cuando termine el verano, ya va armando su agenda. “Hoy que está todo difícil tener laburo es una bendición, a mí me encantaría conducir, no me llamaron para ‘Combate’ pero me encantaría”, aseguró.