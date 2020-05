El goleador del Celeste finaliza en la temporada su vínculo a préstamo y debe volver a Independiente para saber que será de su futuro. En el medio, lo sondearon para ver cuál es su situación. Lleva anotados siete tantos, todos con Walter Perazzo en el banco.

Su presente es Temperley, donde llegó esta temporada a préstamo (vence en junio) desde Independiente. Nicolás Messiniti se convirtió en una de las piezas fundamentales del ataque del equipo de Walter Perazzo, y si bien desde Avellaneda no se comunicaron con él para hablar de su futuro, reconoció que ya tuvo varios sondeos de otras instituciones.

"No me llamó nadie de Independiente hasta el momento, en junio cuando tenga que volver veré qué deciden hacer conmigo, yo tengo que volver porque no tengo opción de compra. Tengo que ver qué quieren hacer y a partir de eso tomar una decisión", manifestó el atacante nacido en Avellaneda hace 24 años.

El jugador, que también pasó por San Martín de San Juan y Defensores de Belgrano admitió: "Me sirvió mucho la experiencia porque salí a préstamo en busca de continuidad, de ganar confianza, jugar, fui a un club grande de la divisional, peleamos el campeonato. Tenía jugadores de nombre por delante y me pude ganar el puesto, ser titular, hacer goles. Me hizo crecer mucho como jugador, me encuentro más maduro", explicó Messiniti.

No estuvo convocado en los primeros cinco partidos de la temporada que arrancó con Cristian Aldirico. Al sexto entró desde el banco, la tarde de renuncia del Polaco. Con Walter Perazzo en la dirección técnica arrancó de titular en la 11° fecha y no salió más. Antes no estuvo en un partido, fue suplente en otro e ingresó en dos.

Con el futuro aún incierto y con Temperley dentro del Torneo Reducido al ocupar el cuarto puesto de la Zona del Torneo de Primera Nacional, ya hubo interesados en contar con los servicios del goleador. "Me llamaron algunos representantes que trabajan para ciertos clubes preguntando cuál era mi situación pero nada oficial, nada concreto, algo más informativo. Gracias Dios he recibido varios llamados preguntando por mi situación", cerró.

Messiniti es el máximo anotador del Gasolero con siete conquistas: arrancó con un doblete a Deportivo Morón, y siguió facturando frente a Platense, Independiente Rivadavia, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Belgrano de Córdoba y Estudiantes de Buenos Aires.