En su primer partido como titular en la temporada, el argentino sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo y no salió a disputar el complemento en la victoria sobre Villarreal.

Después de haber recibido el premio The Best por parte de la FIFA, el regreso de Lionel Messi a las canchas no fue de la mejor manera. Si bien Barcelona derrotó a Villarreal por 2-1 y comienza a levantar en La Liga, el astro argentino debió abndonar el campo de juego por una lesión en el aductor de la pierna izquierda.

Tras intentar un par de amagues, el delantero sintió una molestia, que se agravó luego de una corrida con Ontiveros, jugador de la visita. Messi recibió atención por parte de los masajistas, pero una vez en el vestuario no fue parte de la formación para el complemento y fue reemplazado por el francés Ousmane Dembélé.

El crack del Barcelona no tuvo un buen inicio de temporada. Una lesión en el sóleo derecho durante la pretemporada lo tuvo a maltraer. Debido a eso no participó de los amistosos que su equipo realizó en la gira por Estados Unidos y en el comienzo de la Liga no concentró en cuatro partidos: Athletic Bilbao, Betis, Osasuna y Valencia.

El pasado martes 17 fue su regreso, cuando por la Champios League entró a los 14 minutos del complemento en el empate como visitante contra Borussia Dortmund. Luego sumó minutos en la derrota contra Granada e incluso en la gala de Milán donde recibió el premio, explicó que quería ir despacio hasta encontrar su mejor versión física y futbolística.

Seguramente Leo, que jugó ayer el primer partido como titular, será baja el próximo sábado ante Getafe. Con un partido más jugado, Barcelona suma 10 puntos y está a uno de Granada (ya jugó), Athletic de Bilbao y Real Madrid (juegan mañana).