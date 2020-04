Gimena Burello es de Turdera y está varada en Andorra. Como ella hay cientos de argentinos que no pueden volver al país. "Lo que más preocupa es que si me llega a pasar algo, no tengo amparo en el sistema de salud".

La situación de miles de argentinos varados, producto de la pandemia del Covid-19 que padece el mundo, es cada vez más complicada. Gimena Burello es de Turdera y un caso más de los tantos que aún no se resuelven. "Me preocupa no saber si voy a volver a ver a mi familia de Lomas", dijo la joven de 23 años que se fue en noviembre junto a una amiga a Andorra para trabajar.

"Estoy varada, ya hace un mes junto a mi amiga que es de Capital Federal. Estamos sin trabajo. Viajamos el 16 de noviembre, vinimos a hacer temporada de invierno, ambas trabajamos en el ámbito gastronómico, somos pasteleras y la idea era ahorrar plata para mandar a nuestras familias", contó Gimena que está preocupada porque le cancelaron los pasajes que tenía con fecha de vuelta a Buenos Aires.

"Tenía dos pasajes: uno de Iberia que supuestamente tendría que salir el 19 de mayo, pero se canceló y uno de Aerolíneas Argentinas para el 13 de abril que también fue cancelado", expresó.

La incertidumbre es constante en todos los aspectos porque los recursos se agotan y el tiempo sigue pasando sin que reciba una respuesta.

"Somos más de 2200 argentinos que estamos varados, muchos en mala situación económica, el gobierno Andorrano está ayudando, nos brinda amparo, pero queremos volver al país", señaló la joven que también contó que el alquiler del lugar donde vive junto a su amiga vence el 30 de abril.

Otra gran preocupación es la salud porque si bien en Andorra también están en cuarentena temen no contar con asistencia sanitaria si les pasa algo.

"El 5 de mayo se nos vence la tarjeta verde, que es nuestro documento para estar legales en Andorra, en consecuencia nos quedamos sin sistema de salud. Es decir, sin cobertura", explicó.

Gimena se quedó sin ingresos el 12 de marzo porque el hotel donde trabajaba cerró. Lo mismo le pasó a su amiga que era empleada en un restaurante de Grandvalira que también tuvo que dejar de atender a sus clientes por la pandemia.

"Es desesperante, porque la incertidumbre es constante para todos, no hay vuelos programados y los vuelos vendidos fueron suspendidos, sin fechas concretas", advirtió la vecina que espera volver a ver a su familia lo antes posible.

La situación económica también se complica porque los ahorros se terminan y "es bastante caro vivir en Andorra", contó la joven que vivía en Turdera.

"El gobierno de Andorra organizó dos vuelos para que puedan volver algunos de los chicos a sus casas, pero Argentina no los autorizó a que ingresen al país. Esto significa que salen los vuelos vacíos".

Ya hace un mes que Gimena está en esta situación, y en Andorra el aislamiento social continúa hasta el 26 de mayo, y "se habla de que se va a seguir extendiendo, igualmente tenemos en claro que cuando llegamos nosotros tendremos que hacer cuarentena allá, pero reclamamos al Gobierno de Argentina que nos deje entrar al nuestro país", pidió.

Instagram: @varadosenandorra.