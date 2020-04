El PSG, club en que está a préstamo, está dispuesto a hacer uso de la opción de compra y pagaría 70 millones de euros para quedarse con los servicios del delantero rosarino.

A pesar de algunos rumores que lo acercaban al Real Madrid, el futuro del delantero Mauro Icardi parece que estará en Francia. El París Saint Germain, su actual club y en el que está a préstamo hasta fin de temporada, ejercerá la opción de compra y adquirirá al delantero a cambio de 70 millones de euros.

Este interés del club parisino, según publica medios italianos, se da porque la relación de Icardi con el Inter, la entidad dueña de su pase, está rota y el conjunto francés necesita asegurarse un delantero de peso tras la pronta salida del goleador uruguayo Edinson Cavani.

La idea del PSG sería fichar a Icardi por 70 millones de euros y, en caso de que el argentino de 27 años no quiera continuar en el club francés, cederlo y sacar una plusvalía.

Si Paris Saint Germain no paga los 70 millones, Icardi deberá regresar al Inter, donde no tiene espacios. En ese sentido, según el medio Mundo Deportivo, Real Madrid estará atento a ese pase y, en caso de que el PSG no pagué el dinero, podría hacer una oferta por el futbolista rosarino.