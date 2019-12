View this post on Instagram

👉 El ser humano evoluciona y lo seguirá haciendo. En 150 años el boxeo no va a existir más. El ser humano no necesitará más peleas, ni ganarse la vida de esa manera. En Europa se va extinguir primero y seguirá en los otros continentes. La evolución va ligada al amor. Y el amor a la libertad. Amo el boxeo porque me dio la templanza y la vida que tengo. Pero así y todo, va a estar bien que desaparezca el boxeo y otros deportes de lucha. ¿Por qué? Porque hay un abandono de salud en el campo de batalla. Entonces será momento que los guerreros peleen, claro, pero de otras formas 🥊🇦🇷🇪🇸🤗 #Boxeo #Boxing #Inspiracion