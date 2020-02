View this post on Instagram

Por fin puedo confirmar mi regreso al boxeo. Llevo 2 años preparándome con la certeza de estar en el camino correcto. Con la felicidad de vivir día a día experiencias inolvidables. Sin pensar en lo que pueda ganar o no en lo que a dinero respecta. Sin pensar en una bolsa grande o pequeña. Tengo la dicha y fortuna de vivir sin necesidades financieras. Y en ese sentido, la seguridad permanece intacta y seguirá en crecimiento. Sin la presión que otrora sentí por ir contrarreloj queriendo enfrentar a los mejores y ser una y otra vez campeón. Hoy, vivo mi vida plenamente. Hoy, aprendí y comprendí que la recompensa es justamente la que vivo día a día. “La recompensa está en el camino” me dijeron una vez. Rotunda verdad. Hace 2 años me propuse regresar y enfrentar una preparación acorde a un espectáculo deportivo y a la altura de mis circunstancias. Me propuse ver mi capacidad de superación para: “Resistir y disfrutar” una preparación de aprox. 6 meses. “desafiar a otro boxeador” “Subirme a un ring y mirarlo fijamente a los ojos, cara a cara” “Y luego boxear, ganar, dar espectáculo y sobre todas las cosas, disfrutar la situación y el presente” Hoy construí un equipo nuevo de trabajo, respetando las bases más nobles de mi anterior etapa de boxeador hasta el año 2014. Hoy prima el optimismo, la misma seriedad que siempre me caracterizó, sin autoritarismo, sin prepotencias, con un equipo del máximo nivel profesional y, sobretodo en lo personal, compañerismo y honestidad. Hoy quiero vivir esto que elegí y ojalá quienes quieran puedan disfrutar conmigo esta decisión. Por supuesto, para emprender esta empresa, mi implicación es al 100% y para, con todo respeto hacia los seguidores y amantes del boxeo, ofrecer mi máxima performance que pueda brindar. Lucharé, hasta la victoria. Muchas gracias Sergio Maravilla Martínez