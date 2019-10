Mientras que el Presidente encabezó otra marcha del "Sí, se puede" en Córdoba, la Gobernadora hizo lo suyo en Vicente López.

El presidente Mauricio Macri cerró su campaña en una nueva marcha del “Sí, se puede” en Córdoba, acompañado por el postulante a vice, Miguel Ángel Pichetto. Mientras que la gobernadora María Eugenia Vidal hizo lo suyo en el estadio de Platense, en Vicente López, junto a intendentes y candidatos a intendentes.

El Presidente intentó un discurso más radicalizado, con fuertes críticas. Les pidió a sus votantes “cambiar la historia para siempre” el próximo 27 de octubre y criticó al kirchnerismo, que quiso “robar las libertades de todos”, lanzó. Y agregó con ironía: “¿Dónde están los colectivos? ¿Cómo vinieron hasta acá? Nadie les dio nada, nadie les pidió nada”.

Vidal tuvo un tono más calmo. “Yo no me rindo, yo sigo creyendo, si ustedes están ahí yo estoy acá. De al lado de ustedes no me mueve nadie. No me voy a mover un centímetro de acá, voy a seguir defendiendo cada beso y abrazo que me dieron. Voy a seguir defendiendo cada pedido, cada sueño, cada necesidad, voy a seguir estando ahí porque este camino recién empieza. No se termina”, expresó.