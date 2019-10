A dos semanas de las elecciones, el presidente realizó una nueva recorrida del “Sí, se puede” e insistió en que "lo que viene es crecimiento y generación de empleo".

El presidente Mauricio Macri remarcó que las marchas del "Sí, se puede" reúnen a personas que quieren "defender valores y convicciones" y no van por un "choripán", al tiempo que ratificó su seguridad de que el 27 de octubre se "va a dar vuelta la elección".

"Estamos acá porque queremos defender nuestra convicciones, acá no hay choripán. No tengamos miedo, no voy a parar de trabajar para que logremos la Argentina que merecemos", sostuvo el mandatario en Olavarría en el marco de un nuevo acto del "Sí, se puede" junto a la vicepresidenta, Gabriela Michetti; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y los candidatos a diputados nacionales, Cristian Ritondo y María Luján Rey.

Macri insistió en que "lo que viene es crecimiento, generación de empleo, mejora del salario, trabajo, un país fundado en la cultura del trabajo". Al igual que en las otras actividades proselitistas que realizó en distintas provincias, el líder de Juntos por el Cambio pidió "más tiempo" para poder continuar con su gestión.

En las dos semanas que restan para las elecciones generales, el Presidente llevará sus marchas a Entre Ríos, Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Jujuy.