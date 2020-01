Bárbara Albarini tiene 17 años, es modelo y recientemente ganó un concurso representando a Lomas. Asegura que quiere "derribar lo frívolo" del mundo del modelaje.

Desde sus 12 años, Barbara Albarini (17) sabía que quería modelar y, gracias a la ayuda de sus abuelos que hicieron el esfuerzo para pagarle los estudios, pudo anotarse en la Escuela de Anamá Ferreyra, en Lomas. A cinco años de aquellos primeros pasos, en diciembre logró consagrase como finalista del Miss Teen Universal Petite. "Los concursos de belleza no sólo se basan en la estética de la mujer", asegura la lomense.

Estudiar siempre fue su meta y por eso quiso hacerlo con los mejores. "Estuve un año en la escuela de Anamá, donde aprendí muchísimo y fue en ese entonces que hice mis primeros pasos en pasarela, pero luego me pasé al instituto de Roberto Piazza", cuenta la joven que vive en el Barrio Laprida de Lomas y que se recibió de modelo en pasarela y publicidad.

Barbie además tiene un gran compromiso con la labor social. Participa como voluntaria en el merendero que funciona dentro de la Casa de la Mujer del Barrio Nocito, espacio donde además proyecta brindar una charla sobre su historia personal. "La institución se dedica a colaborar con el género femenino a través de oportunidades gratuitas que puedan generar alguna salida laboral y es por eso que me gusta estar allí porque apoyo la iniciativa", dice.

Durante 2019 también participó del desfile de modas Divas y Eva que se realizó en la Cámara de Comercio de Lomas y estuvo organizado por la Fundación para la Salud de Lomas: "Fue una muy linda experiencia llevar los vestidos de Evita", recordó.

Siempre en busca de una mirada diferente, la joven asegura: "Me gustaría seguir en esta carrera para derribar mitos, para demostrar que no se trata de nada más que mostrar la estética de la mujer. Los concursos me gustan porque nos hacen una gran variedad de preguntas de temas sociales, políticos, culturales y debemos prepararnos para ello", señala la adolescente que está en sexto año del secundario.

Mostrar sus pensamientos, lo que realmente quiere para su vida es a lo que apunta Bárbara que espera afianzar el modelaje junto a sus estudios universitarios. "Cuando termine el secundario quiero comenzar a estudiar ingeniería industrial, pero no voy a dejar la pasarela, la idea es seguir en los concursos porque es lo que te da la posibilidad de hacer algo más por la gente".

