Los dos futbolistas, que tienen contrato vigente con el club, aún no llegaron a un acuerdo para extender sus contratos y de eso dependerá la cantidad de refuerzos que se sumarán.

En un mercado de pases de poco movimiento, Los Andes se vio beneficiado con el retraso del inicio de los entrenamientos de la Primera B y aprovechará las próximas semanas para resolver el futuro de Gustavo Turraca y Mateo Levato, como así también la llegada de las últimas incorporaciones.

La situación de los dos futbolistas es de suma importancia para el entrenador del Milrayitas, ya que quiere contar con ambos para la definición de la tercera categoría. Sin embargo, existe la posibilidad de que no formen del plantel a pesar de tener contratos vigentes y eso, inevitablemente, sería un problema para la dirigencia, debido a que cambiaría los planes diseñado para la recta final del torneo.

En concreto, Levato es el que más cerca está de prolongar su vínculo con el Milrayitas para ser una de las cartas importantes de Cavalieri en la recta final de la temporada, pero en los últimos días surgieron algunos inconvenientes sobre la extensión de su contrato y eso hace demorar la firma del nuevo vínculo.

Turraca, por su parte, tiene la intención de seguir su carrera en un equipo de la Primera Nacional y ya tiene un ofrecimiento de Almagro, club en el que estuvo a préstamo hasta el 30 de junio, pero aún no hay nada avanzado. Los Andes pretende tenerlo en sus filas para pelear por el ascenso o en su defecto recibir algo por el préstamo del futbolista, algo que el club de José Ingeniero no estaría dispuesto a dar. Hoy no hay nada avanzado.

Con este panorama, y beneficiado por el atraso de los entrenamientos, los próximos días será importantes para resolver el futuro de ambos futbolistas y en base a eso se terminará de definir la cantidad de refuerzos que buscará en el actual mercado de pases.

A priori, la idea que maneja la dirigencia es tener un plantel con 25 futbolistas profesionales como máximo y hoy, con las renovaciones y los jugadores con contratos, el plantel tiene 19 futbolistas (incluido a Peppino) para la vuelta de los entrenamientos. Por eso, en caso de que sigan Turraca y Levato, se buscarán como mucho cuatro refuerzos.