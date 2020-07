"Back in Black" es quizás el mejor álbum de la discografía de AC/DC y también merece un lugar de privilegio entre los trabajos más destacados del hard rock y de sus géneros derivados.

Este disco se publicaba el 25 de julio de 1980, hace 40 años, y fue un furor superando los 50 millones de ejemplares vendidos. Este aluvión lo pone sólo por detrás de "Thriller", de Michael Jackson.

El álbum llegaba a las bateas apenas cinco meses después de la muerte del cantante Bon Scott y fue dedicado a la memoria del difunto artista. El vocalista tenía 33 años cuando murió accidentalmente al ahogarse con su propio vómito tras una borrachera descomunal.

Para muchos fue el primer cantante de la banda, pero ese lugar le corresponde a Dave Evans.

“No pueden parar, tienen que encontrar a alguien”, les dijo el padre de Bon en el funeral de su hijo y así lo hicieron, poniéndose a buscar un reemplazante a la altura de las circunstancias.

El manager les proporcionó una lista de candidatos, muchos se ofrecieron para audicionar y otros tantos fueron directamente recomendados, en un desfile incesante.

Luego de dos meses de búsqueda para los hermanos Angus y Malcolm Young, el 8 de abril de 1980 anunciaron la incorporación de Brian Johnson, un inglés de Newcastle de mucha experiencia sobre los escenarios con su ex banda Geordie.

El cantante en ese momento trabajaba en un taller de autos, por lo que se generó una serie de mitos sobre “el mecánico” y cómo fue descubierto. Incluso su tradicional gorra era parte de su atuendo mientras reparaba autos.

De esta forma se abrió un nuevo capítulo en la historia la banda australiana con la incorporación de Brian Johnson como cantante. Luego del éxito de “Highway to Hell”, redoblaban la apuesta con "Back in Black".

Los 10 temas del disco fueron grabados bajo el sol de las Bahamas entre abril y mayo de 1980, mientras el nuevo cantante se ajustaba la sonido de la banda y viceversa.

"Shoot to Thrill", "Hells Bells", "You Shook Me All Night Long", y el tema que titula al álbum se convirtieron en clásicos imperecederos y nunca dejaron de ser tocados en vivo.

Los riffs de Malcolm, los punteos de Angus con una sólida base y la voz potente del nuevo cantante fueron una combinación perfecta.

A cuatro décadas del lanzamiento, celebra este mes los 40 años de la publicación de "Back in Black" con el lanzamiento de una serie de vídeos en los que comentan el contenido del álbum.

Mientras llega este aniversario, los fans siguen esperando la publicación del nuevo disco, compuesto en forma de homenaje con riffs de guitarra de Malcolm Young, fallecido en 2017 a los 64 años.