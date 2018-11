El artista hace un escala en medio de su gira por los escenarios de Argentina, Brasil y Uruguay. Antes del show, el músico dialogó con La Unión.

Dave Evans, el primer vocalista de AC/DC, está realizando una gira por Argentina, Brasil y Uruguay a bordo del Downunder Tour 2018. En una escala de este periplo, este domingo dará un show en Monte Grande para repasar su material solista y algunos clásicos de la banda de los hermanos Young. Antes de esta presentación, Dave Evans dialogó con La Unión.

-¿Qué recordás de tu paso por AC/DC?

-Fue una experiencia que me cambió la vida y me elevó a mí y a la banda a un status nacional, con nuestros shows enérgicos y nuestro éxito instantáneo “Can I sit next to you girl ?”, primer single oficial que grabamos, y nuestros espectáculos agotados teloneando a la estrella estadounidense Lou Reed. Un increíble e impresionante lanzamiento de una banda nueva y muy joven. Tanto sucedió en esos 12 meses desde que todos nos dimos la mano y formamos la banda hasta mi partida de la misma. Me dio las experiencias para poder disfrutar de una carrera musical larga y gratificante desde entonces.

-¿Cómo continuó tu carrera después de dejar la banda?

-Nunca se detuvo, ya que no mucho después de cantar para la banda de Hard Rock Rabbit, firmamos con CBS Records y pasamos a la escena nacional poco después, y nuestros discos se publicaron en Europa, Japón y Australia. En años posteriores formé la banda, Dave Evans y Thunder Down Under, y lancé un álbum en “Reaction records”. Mi carrera desde entonces ha sido mayormente solo y he tenido alrededor de seis lanzamientos en los últimos 12 años, desde los cuales he recorrido el mundo interpretando canciones de ellos.

-¿Cuál es tu opinión de la escena actual del rock en el mundo?

-Mucho ha cambiado y la música rock ha sido virtualmente ignorada por los principales sellos de los Estados Unidos, pero la oportunidad a través de internet está ahí para que las bandas salgan y hagan que suceda, ellos tienen los contactos y el saber hacer.

-¿Qué material estás presentando en este tour por Argentina?

-Interpretaré canciones de algunos de mis álbumes, más algunas de las primeras canciones de AC/DC que hice populares con la banda y algunas de las grandes canciones clásicas de AC/DC de la era de Bon Scott, que a los fanáticos del rock les encanta escuchar. Una gran mezcla de hard rock antiguo y nuevo.

-¿Qué sabés del público argentino?

-Sé que a los argentinos les encanta el rock y yo ya he hecho dos giras por Brasil y ha sido increíble allí, y espero que Argentina me muestre el mismo respeto y rockee duro y disfrute de esta gira histórica que la promotora Chrystal Records armó para sea posible visitar por primera vez Argentina. ¡Así que disfrutemos juntos y rock!

MÁS INFO:

Dave Evans, este domingo a las 19, en Epico de Grande Monte, Las Heras 14

Entradas, $400.