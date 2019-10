El Milrayitas se midió con All Boys en dos amistosos aprovechando el receso por las elecciones. Cayó por 2 a 0 en el primero e igualó sin goles en el segundo.

Con las elecciones de por medio, Kopriva decidió armar un amistoso para mantener el ritmo futbolístico del plantel Milrayitas de cara a la continuidad de la competencia en la B Metropolitana.

Por la mañana, Los Andes se midió con All Boys en Floresta en dos amistosos informales de dos tiempos de 30 minutos. En el primer juego, el local pegó al minuto a través de un zurdazo de Sebastián Navarrro y terminó sellando la victoria por 2 a 0 con otro gol de Iacobellis.

El Milrayitas formó con Daniel Monllor; Bruno Martínez Lotto, Franco Peppino, Sebastián Valdez; Luis Monge, Gianluca Caruso, Leonardo Landriel, Dimas Morales; Jeremías Barros, Alejandro Noriega y Axel Arce.

En segundo término, un equipo mix de suplentes y juveniles enfrentó también a un once alternativo del elenco local. En un partido parejo, no se sacaron diferencias (terminó 0 a 0) pero Kopriva aprovechó para ver en acción a muchos chicos que piden pista. Elías Fretes; Johann Díaz, Lautaro Córdoba, Manuel Gaitán, Nicolás Torres; César Peralta, Gonzalo Díaz; Franco López, Agustín Maidana, Gonzalo Salega; Valentín Haberkon fueron los once de Los Andes.