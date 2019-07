El arquero, de último paso por Colegiales, firmó este martes su contrato con el Milrayitas y se convirtió la primera cara nueva para la temporada 2019-2020. "Es un orgullo estar acá", señaló.

Después de meses sin novedades en el aspecto futbolístico, Los Andes empieza poner la mira en la próxima temporada de la Primera B Metropolitana y este martes cerró su primera incorporación. Se trata del arquero Daniel Monllor, de vasta experiencia en la categoría y que buscará ganarse un lugar en el Milrayitas en la temporada que se avecina.

Monllor, de 34 años, llega al equipo lomense tras una buena temporada en Colegiales, donde fue dirigido por Juan Carlos Kopriva y fue una de las figuras del equipo que terminó séptimo en la temporada y se clasificó al Reducido. Y sus números lo avalan como uno de los mejores: disputó 34 partidos (estuvo ausente en cuatro) y recibió apenas 27 goles, con la valla invicta en 15 compromisos.



Además, en otro dato que marca su buen nivel en el último torneo, el arquero estuvo 853 minutos sin recibir goles en su arco, que va entre el gol de Aguirre en el empate 1-1 con Tristán Suárez por la fecha 16 y el gol de Valenzuela en la derrota por 1-0 ante Barracas Central por la fecha 24.

Estos números positivos despertaron el interés de Kopriva, que fue uno de los primeros futbolistas que pidió para reforzar el plantel. Y eso es un “orgullo” para el arquero con pasado en Nueva Chicago, Deportivo Armenio, Talleres (RE) y Boavista, de Portugal. "Fue un deseo muy grande de llegar a un club como Los Andes y estoy muy feliz, con muchas sensaciones juntas. Además, ser el primer refuerzo es importante porque quiere decir que te querían", remarcó el arquero. Y agregó: “El técnico me conoce, me pidió y los dirigentes me recibieron de manera excelente. Estoy muy contento".